Copa do Mundo 2026: veja todos os países classificados para o Mundial

Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá começa em 11 de junho. JUAN MABROMATA / AFP

A repescagem para a Copa do Mundo terminou na madrugada desta quarta-feira (1º), quando foram definidas as 48 seleções que disputarão o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. A última vaga ficou com o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1 e voltará a disputar a competição após 40 anos.

Pela terceira vez consecutiva, a Itália estará fora do Mundial. A Azurra foi eliminada nos pênaltis pela Bósnia e Herzegovina, que não se classificava para a Copa desde a edição de 2014, sediada no Brasil. As outras três vagas da repescagem europeia ficaram com Suécia, Turquia e República Tcheca.

Quem também retorna ao Mundial após um longo período fora é a República Democrática do Congo. A seleção africana superou a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação e retorna à Copa depois de 52 anos.

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