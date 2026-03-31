Copa do Mundo 2026: veja todos os países classificados para o Mundial

A repescagem para a Copa do Mundo terminou na madrugada desta quarta-feira (1º), quando foram definidas as 48 seleções que disputarão o torneio nos Estados Unidos, México e Canadá. A última vaga ficou com o Iraque, que venceu a Bolívia por 2 a 1 e voltará a disputar a competição após 40 anos.
Pela terceira vez consecutiva, a Itália estará fora do Mundial. A Azurra foi eliminada nos pênaltis pela Bósnia e Herzegovina, que não se classificava para a Copa desde a edição de 2014, sediada no Brasil. As outras três vagas da repescagem europeia ficaram com Suécia, Turquia e República Tcheca.
Quem também retorna ao Mundial após um longo período fora é a República Democrática do Congo. A seleção africana superou a Jamaica por 1 a 0 na prorrogação e retorna à Copa depois de 52 anos.
Confira todos os classificados para a Copa do Mundo 2026
- Canadá (país-sede)
- Estados Unidos (país-sede)
- México (país-sede)
- Curaçao (América do Norte, Central e Caribe)
- Haiti (América do Norte, Central e Caribe)
- Panamá (América do Norte, Central e Caribe)
- Japão (Ásia)
- Irã (Ásia)
- Uzbequistão (Ásia)
- Coreia do Sul (Ásia)
- Jordânia (Ásia)
- Austrália (Ásia)
- Catar (Ásia)
- Arábia Saudita (Ásia)
- Nova Zelândia (Oceania)
- Argentina (América do Sul)
- Brasil (América do Sul)
- Equador (América do Sul)
- Uruguai (América do Sul)
- Colômbia (América do Sul)
- Paraguai (América do Sul)
- Marrocos (África)
- Tunísia (África)
- Egito (África)
- Argélia (África)
- Gana (África)
- Cabo Verde (África)
- África do Sul (África)
- Costa do Marfim (África)
- Senegal (África)
- Inglaterra (Europa)
- França (Europa)
- Croácia (Europa)
- Portugal (Europa)
- Noruega (Europa)
- Holanda (Europa)
- Alemanha (Europa)
- Suíça (Europa)
- Áustria (Europa)
- Bélgica (Europa)
- Espanha (Europa)
- Escócia (Europa)
- Bósnia e Herzegovina (Europa)
- Suécia (Europa)
- Turquia (Europa)
- República Tcheca (Europa)
- RD Congo
- Iraque (Ásia)