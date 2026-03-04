Relembre jogadores brasileiros que se lesionaram e ficaram fora de Copas do Mundo

O técnico Carlo Ancelotti ganhou um desfalque importante para a Copa do Mundo deste ano. O atacante Rodrygo, do Real Madrid, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Getafe pelo Campeonato Espanhol.
Essa não será a primeira vez que um treinador da Seleção perde um atleta às vésperas do Mundial. Zero Hora relembra jogadores brasileiros que se machucaram e não jogaram a Copa do Mundo. Confira:
Careca - 1982
O atacante era um nome certo na lista de Telê Santana para a disputa do Mundial na Espanha. No entanto, antes da Copa, se lesionou em um treinamento coletivo e foi cortado. Quem o substituiu foi Roberto Dinamite.
Mozer e Ricardo Gomes - 1994
O técnico Carlos Alberto Parreira ganhou um desfalque duplo às vésperas do torneio nos Estados Unidos. O primeiro foi cortado e abriu espaço para Márcio Santos. O segundo era o capitão da equipe e se lesionou próximo da estreia contra a Rússia. Ronaldão foi convocado no seu lugar.
Romário - 1998
Talvez seja um dos cortes mais conhecidos da história do futebol brasileiro. Romário foi chamado por Zagallo e chegou a viajar para a França com a Seleção. No entanto, faltando sete dias para a estreia contra a Escócia, foi cortado pelo treinador brasileiro.
A relação entre Romário e Zagallo, que já era ruim, se estremeceu ainda mais. Na mesma Copa, também foram cortados Flávio Conceição, Juninho Paulista e Márcio Santos.
Emerson - 2002
Capitão da equipe, o jogador formado no Grêmio se machucou no último rachão antes da estreia contra a Turquia. Enquanto jogava no gol, deslocou o ombro e tornou-se desfalque de Felipão. Para o seu lugar, Ricardinho foi chamado para a Seleção que seria pentacampeã.
Edmilson - 2006
Chamado por Parreira, o volante sofreu uma lesão no joelho direito já no período que antecedia a Copa. O campeão em 2002 foi substituído por Mineiro.
Daniel Alves - 2018
O lateral direito era o capitão da Seleção durante o ciclo para a Copa do Mundo. Faltando três dias para a convocação, sofreu uma lesão no tornozelo e ficou impossibilitado de ser convocado por Tite. O treinador optou por chamar Fagner.