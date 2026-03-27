Quem é Vitor Reis, convocado por Ancelotti para o jogo contra a Croácia

Zagueiro brasileiro é destaque no Girona. Reprodução / @GironaFC / X

O zagueiro mais caro do futebol brasileiro foi chamado para defender a Seleção Brasileira. Vitor Reis, 20 anos, foi a opção de Carlo Ancelotti para assumir a vaga de Gabriel Magalhães — cortado por dores no joelho —, na partida contra a Croácia, na terça-feira (31).

Revelado pelo Palmeiras, o defensor precisou de apenas uma temporada no futebol brasileiro para atrair os gigantes europeus. O Manchester City foi o clube que desembolsou 35 milhões de euros (cerca de R$ 219 milhões, na cotação da época), tornando Reis a venda mais cara de um zagueiro no Brasil.

Leitura defensiva de alto nível e boa saída de bola são as principais características do jovem defensor que atua pelo lado direito. Em pouco tempo na equipe profissional do Palmeiras, conseguiu ter minutos com o técnico Abel Ferreira. Foram 22 jogos e dois gols marcados pelo zagueiro.

— (Impressões) Muito boas. Ele é muito jovem, veio do Brasil com um foco incrível — disse Pep Guardiola, técnico do Manchester City, em fevereiro de 2025, quando Reis chegou ao futebol inglês. No entanto, as oportunidades foram escassas para o defensor. Apenas quatro jogos disputados.

Apesar de ser bem avaliado pelo clube, Reis ainda precisava se adaptar ao futebol europeu. Ademais, a concorrência na zaga do City na época era alta, com Rúben Dias, Gvardiol e o também jovem Khusanov tendo mais minutos.

Bom desempenho na Espanha

Um empréstimo foi a saída encontrada pelas partes para Vitor Reis evoluir. O Girona, que faz parte do Grupo City, foi a melhor opção para o zagueiro.

No clube espanhol, que frequenta o meio da tabela da La Liga, o defensor se tornou titular absoluto com facilidade. São 29 partidas disputadas, um gol e uma assistência.

O desempenho defensivo vem sendo destacado, com quase três bolas recuperadas e seis cortes por jogo, segundo dados do Sofascore. De pontos negativos, Reis soma cinco cartões amarelos e uma expulsão direta.

A tendência é que, após o término do empréstimo em junho de 2026, o defensor retorne ao Manchester City e seja mais utilizado por Guardiola. Na Seleção Brasileira, Reis terá pouco tempo para mostrar que merece estar na Copa, mas uma boa atuação diante da Croácia pode mudar o panorama.



