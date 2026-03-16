Quem é Igor Thiago, brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League e convocado para a Seleção

À frente dele na tabela de artilharia da Premier League está apenas Erling Haaland, um dos maiores atacantes do futebol mundial. Atrás de Igor Thiago, estão todos os brasileiros que já disputaram o Campeonato Inglês. Após se tornar o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, o atacante foi convocado para a Seleção Brasileira.
São 19 gols em 30 jogos do atacante de 24 anos, que defende o Brentford — clube de Londres. Na segunda-feira (16), Igor Thiago entrou em campo já sabendo da convocação para os amistosos contra a França e a Croácia, no final de março. Ele marcou um gol no empate da sua equipe contra o Wolverhampton, por 2 a 2.
Com o gol, o atacante diminuiu a diferença para o artilheiro Haaland. O norueguês tem 22 gols em 29 jogos da atual edição.
Na lista de brasileiros com mais gols em uma edição da Premier League, Igor Thiago está a frente dos compatriotas Matheus Cunha (Wolverhampton), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Roberto Firmino (Liverpool), todos com 15 gols marcados em uma única edição do torneio.
Mas, afinal, quem é esse atacante que é sensação na principal liga do planeta? Ele jogou no Brasil? E como Igor Thiago chegou na Premier League para ser convocado para a Seleção? As respostas estão todas abaixo.
Início no Brasil e brilho em ligas menores da Europa
Igor Thiago é natural de Gama, cidade-satélite de Brasília. A base do atacante foi feita no Verê, clube do interior do Paraná. Ainda sub-20, ele foi para o Cruzeiro, onde se profissionalizou em 2020, aos 19 anos.
Foram 64 jogos, 10 gols e duas assistências do atacante, que disputou duas vezes a Série B pelo clube mineiro. Na época, ele ainda era conhecido apenas como Thiago.
Em uma negociação com o Ludogorets, da Bulgária, no valor de R$ 3,6 milhões, por 70% de seus direitos, Igor deixou o Brasil no início de 2022.
No futebol búlgaro, o atacante brasileiro chegou na reta final da temporada, mas se destacou apenas em 2022/2023, ano em que o Ludogorets foi campeão nacional. Igor Thiago marcou 20 gols e deu sete assistências em 53 jogos, e levantou quatro taças.
O destaque foi tanto, que o brasileiro foi vendido para o Club Brugge, da Bélgica. A negociação foi ótima para a equipe búlgara, que recebeu 11 milhões de euros (R$ 69 milhões na cotação atual).
A liga belga era mais competitiva e o atacante teria um clube melhor para atuar. Na temporada 2023/2024, Igor Thiago brilhou, sendo campeão nacional, com 29 gols e seis assistências em 55 partidas.
Ida para a Premier League, com dificuldades e redenção
O desempenho nas duas temporadas completas no futebol europeu fizeram o brasileiro ser um alvo no mercado, principalmente da Premier League. Não foram os gigantes da Inglaterra que foram atrás dele, mas o modesto Brentford desembolsou cerca de R$ 212 milhões, 58 vezes mais que o Cruzeiro arrecadou quando o vendeu.
No clube de Londres, a expectativa era alta pelos gols de Igor Thiago, ainda mais que a equipe havia perdido o artilheiro Ivan Toney para o futebol saudita.
No entanto, o início não foi fácil para o brasileiro. No dia 20 de julho de 2024, Igor Thiago sofreu uma grave lesão no menisco, durante amistoso de pré-temporada.
Foram 126 dias afastado, e a estreia oficial ocorreu apenas em novembro daquele ano. Depois de quatro partidas, quando atuava pela primeira vez como titular, o brasileiro lesionou o joelho, ficando de fora por mais 147 dias.
O retorno foi apenas no final da temporada, jogando apenas 39 minutos e sem marcar nenhum gol.
A redenção vem acontecendo na atual edição da Premier League. Igor Thiago está na briga pela artilharia da competição, três gols atrás de Haaland.
As atenções estão voltadas para o brasileiro, que recebeu a oportunidade na Seleção Brasileira. O atacante terá a chance de mostrar para Carlo Ancelotti que merece estar na Copa do Mundo 2026.
