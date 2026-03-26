Os desfalques de Marquinhos e Gabriel Magalhães abriram uma oportunidade para um zagueiro gaúcho tentar chegar à Copa do Mundo de 2026. Atualmente no Ah-Ahli, da Arábia Saudita, Roger Ibañez pode ser titular no amistoso desta quinta-feira (26), contra a França, nos Estados Unidos.
O defensor tem uma carreira parecida com a de tantos outros gaúchos que não defenderam a dupla Gre-Nal. Natural de Canela, na Serra, teve sua trajetória por clubes menores. Ele começou no futebol aos 16 anos, nas categorias de base do GAO (Grêmio Atlético Osoriense).
Posteriormente, treinou no Real, de Capão da Canoa, e depois jogou pelo PRS, de Garibaldi, a Copa Larry Pinto de Faria. Ainda teve uma passagem pelo Sergipe, antes do retorno ao PRS para jogar a Terceirona Gaúcha de 2017.
Foi quando surgiu a negociação com o Fluminense, onde ficou por duas temporadas e disputou o Campeonato Brasileiro. Dali, começou sua carreira internacional.
Contratado pela Atalanta, ganhou mais oportunidades em outro time da Itália. Ibañez foi emprestado à Roma e teve uma boa passagem pela equipe da capital italiana. Em 2023, se transferiu para a Arábia Saudita.
Um ano antes, às vésperas da Copa do Catar, foi chamado por Tite para os dois últimos amistosos antes do Mundial. No entanto, ficou de fora da competição, sendo preterido pelo treinador gaúcho.