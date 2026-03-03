Quantas vagas ainda há na lista de Ancelotti para a Copa: análise posição por posição

Ancelotti tem mais uma convocação antes da lista definitiva. Mauro PIMENTEL / AFP

A 100 dias para o início da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti tem mais certezas do que dúvidas em relação aos seus convocados. Em oito jogos à frente da Seleção, o técnico italiano convocou 48 jogadores. Mas há espaço para novos relacionados.

Em 16 de março, ele estará na sede da CBF para divulgar os convocados para os amistosos contra França, no dia 26, e Croácia, cinco dias depois.

Dos quase 50 nomes chamados até aqui, somente seis não tiveram nem um minuto em campo. O sexteto conta com o goleiro John, o lateral Luciano Juba, o zagueiro Léo Ortiz, os volantes João Gomes e Ederson e o atacante Antony.

O Brasil estreia na competição contra o Marrocos, em 13 de junho. Depois enfrenta Haiti e Escócia, em jogos válidos pelo Grupo C.

A convocação para a Copa do Mundo está marcada para 19 de maio. A preparação para o torneio começa seis dias depois. Estão abertas entre oito e 10 vagas na lista de 26 nomes. A seguir confira posição por posição como está a cotação para defender o Brasil no Mundial.

Todos os convocados de Ancelotti

Goleiros : Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John

: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John Laterais-direitos : Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho, Wesley, Danilo

: Paulo Henrique, Vanderson, Vitinho, Wesley, Danilo Laterais-esquerdos : Alex Sandro, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Luciano Juba

: Alex Sandro, Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Luciano Juba Zagueiros : Marquinhos, Alexsandro, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Éder Militão, Léo Ortiz

: Marquinhos, Alexsandro, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo, Éder Militão, Léo Ortiz Volantes : Bruno Guimarães, Casemiro, Andrey Santos, André, Joelinton, Fabinho, Ederson, João Gomes, Jean Lucas

: Bruno Guimarães, Casemiro, Andrey Santos, André, Joelinton, Fabinho, Ederson, João Gomes, Jean Lucas Meias : Lucas Paquetá, Gerson, Andreas Pereira

: Lucas Paquetá, Gerson, Andreas Pereira Atacantes: Estêvão, Richarlison, Matheus Cunha, Vini Jr, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, João Pedro, Raphinha, Rodrygo, Igor Jesus, Kaio Jorge, Samuel Lino, Vitor Roque, Antony

Goleiros

Alisson deve ser convocado para a sua terceira Copa do Mundo. Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

Somente um jogador da posição tem garantia de convocação. Formado pelo Inter, Alisson será o primeiro goleiro desde Taffarel, outro colorado, a ser titular em três Copas do Mundo.

O mais cotado para ser o reserva é Bento. O ex-goleiro do Athletico-PR esteve presente nas quatro convocações realizadas por Ancelotti e disputou duas partidas.

O favorito à terceira vaga da posição é Hugo Souza, do Corinthians, também presente em quatro listas do técnico italiano. Ederson e John correm por fora na disputa.

Laterais

Na lateral direita, Wesley deve estar presente entre os 26 relacionados para o Mundial. Esteve nas quatro convocações de Ancelotti. O que pesa contra ele é que atua como ala-esquerdo na Roma.

O mais cotado para ser o seu reserva é Vanderson, ex-Grêmio. Paulo Henrique e Vitinho surgem como opções na reta final. Danilo é cotado pela experiência e por também atuar como zagueiro.

Vanderson durante passagem pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

No lado esquerdo a briga apresenta-se mais restrita. Quatro foram utilizados. Alex Sandro e Caio Henrique estão com os passaportes na mão à espera do embarque.

Carlos Augusto, em bom momento na Inter de Milan, e Douglas Santos tentam ganhar terreno.

Zagueiros

Podem ser quatro ou cinco nomes para a posição na lista final. Três estão com a vida encaminhada. Marquinhos, Militão e Gabriel Magalhães são nomes certos.

A vaga final fica entre Alexsandro, Fabrício Bruno, Beraldo e Léo Ortiz, que não foi utilizado. Alexandro deixou boa impressão. Fabrício Bruno, convocado três vezes, teve atuação ruim contra o Japão, também são concorrentes.

Marquinhos é nome certo na convocação. Nelson Almeida / AFP

Meio-campistas

Aqui o número de vagas pode varias tanto em relação a volantes quanto em relação a meias. Para as primeiras funções, Casemiro e Bruno Guimarães estão garantidos no embarque.

Andrey Santos surge como o terceiro jogador da posição. Os outros (André, Joelinton, Fabinho, Ederson, João Gomes) foram pouco utilizados. Eles brigam por uma ou duas vagas.

A safra de meia tem baixa quantidade. Lucas Paquetá, Gerson, Andreas Pereira são os nomes da posição utilizados. Paquetá é certeza que estará presente. Andreas Pereira também tem seu caso bem encaminhado. Após uma transferência frustrada para o Zenit, Gerson precisa recuperar o espaço perdido.

Paquetá (D) é uma certeza. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Atacantes

Serão oito ou nove jogadores convocados. Na pratica, restam até três vagas. Estêvão, Matheus Cunha, Vini Jr, Gabriel Martinelli e Raphinha só ficam de fora da Copa por lesão. Como aconteceu com Rodrygo, nesta terça-feira (3). O atacante do Real Madrid era nome certo na Copa, mas rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Getafe pelo Campeonato Espanhol.

A lista dos pretendentes por uma vaga é grande. O nome mais famoso é Neymar, ainda não convocado por Ancelotti. Richarlison sempre convocado pelo italiano não vive a melhor fase, mas tem a confiança do treinador.

Três novos nomes surgem como concorrentes. Um deles é Igor Thiago, do Brentford. Ele é o vice-artilheiro da Premiere League. Endrick começou em alta no Lyon, enquanto Ryan desponta Bournmouth. Também são concorrentes com possibilidades mais robustas Kaio Jorge e Vitor Roque.

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