Quando será a próxima convocação da Seleção Brasileira 

O técnico Carlo Ancelotti anunciará, na próxima segunda-feira (16), a convocação da Seleção Brasileira para os próximos amistosos. Na data Fifa, os duelos serão diante de França e Croácia.
A lista será a última de testes. Depois, em 19 de maio, a CBF anunciará os 26 nomes que disputarão a Copa do Mundo nos Estados Unidos.
O Brasil estreia no Mundial em 30 de junho, um sábado, contra Marrocos. As duas seleções estão no Grupo C, que ainda tem Haiti e Escócia.
Depois da estreia no dia 13, a Seleção enfrenta o Haiti, em 19 de junho, na Filadélfia, e encerra a fase de grupos no dia 24, contra a Escócia, em Miami.
Confira a agenda da Seleção até a Copa
- 16/03 - Convocação para amistosos
- 23/03 - Apresentação em Orlando
- 26/03 - Brasil x França, em Boston
- 31/03 - Brasil x Croácia, em Orlando
- 19/05 - Convocação para a Copa
- 25/05 - Início da preparação na Granja Comary
- 31/05 - Brasil x Panamá, no Maracanã
- 1º/06 - Viagem para os Estados Unidos
- 06/06 - Brasil x Egito, em Cleveland
- 13/06 - Estreia na Copa contra o Marrocos