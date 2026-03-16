Veja cinco jogadores que podem ser convocados pela primeira vez por Carlo Ancelotti

Ancelotti fará nesta segunda (16) a última convocação antes da Copa. Roberto Schmidt / AFP

A convocação de Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira, marcada para esta segunda-feira (16), pode trazer novidades importantes.

A principal expectativa é pelo retorno de Neymar, mas a última lista antes do anúncio oficial para a Copa do Mundo de 2026 pode ser a oportunidade para que jogadores que nunca foram chamados pelo técnico italiano recebam uma chance.

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Parte do grupo já está definido, mas a comissão técnica avalia peças que vivem bom momento no futebol europeu. Veja abaixo uma lista de possíveis nomes

Bremer (zagueiro)

Convocado em 2022, Bremer voltou a ganhar espaço na Juventus. Jewel SAMAD / AFP

O zagueiro Bremer voltou a ganhar espaço na Juventus após um longo período afastado por lesão e rapidamente retomou seu papel de liderança no sistema defensivo. Desde o retorno, tem se destacado pela consistência nas disputas individuais, pelo bom posicionamento e pela segurança na saída de bola. Além disso, também voltou a ser uma arma ofensiva em bolas paradas, contribuindo com presença na área adversária.

A recuperação física aliada ao alto nível técnico apresentado nas últimas partidas reforça sua candidatura como uma opção sólida para a defesa da Seleção, especialmente em um momento em que a comissão busca equilíbrio entre experiência e imposição física.

Danilo (volante)

Danilo vive fase artilheira no Botafogo. Vitor Silva / Botafogo,Divulgação

De volta ao futebol brasileiro, o volante Danilo se firmou como um dos principais nomes do Botafogo na temporada. Ele acumula boas atuações tanto na proteção da defesa quanto na construção de jogadas, além de aparecer com frequência no ataque, contribuindo com gols importantes.

Sua versatilidade é um dos principais trunfos: pode atuar como primeiro volante, zagueiro ou até lateral, característica valorizada em torneios curtos como a Copa do Mundo.

Após passagem irregular no futebol inglês, Danilo encontrou no retorno ao Brasil o ambiente ideal para recuperar confiança e ritmo, o que o recolocou no radar da Seleção.

Gabriel Sara (meia)

Gabriel Sara (D) tem se destacado no Campeonato Turco e na Champions. YASIN AKGUL / AFP

Vivendo uma de suas melhores fases, Gabriel Sara é um dos pilares do Galatasaray. Com números expressivos em participações ofensivas, o meia se destaca pela visão de jogo, intensidade e capacidade de criar oportunidades. Os bons desempenhos recentes em solo turco e na Champions League o colocou no radar como alternativa para o setor de armação.

Além da visão de jogo apurada, Sara oferece intensidade na marcação e versatilidade para atuar em diferentes funções no meio, seja mais recuado ou próximo do ataque. Esse conjunto de características o torna uma alternativa interessante para um setor que ainda busca opções de reposição.

Rayan (atacante)

Com passagem pelo sub-20, Rayan se adaptou rapidamente à Premier League. EDISON GAMEZ / AFP

Contratado pelo Bournemouth, Rayan teve uma adaptação rápida ao futebol europeu e logo passou a ser destaque na equipe. O jovem de 19 anos chamou atenção já nas primeiras partidas, contribuindo com assistências e gols, além de demonstrar personalidade em campo.

Com características físicas marcantes, velocidade e capacidade de atuar tanto pelos lados quanto centralizado, ele oferece diferentes soluções ofensivas. Sua rápida ascensão na Premier League reforça seu potencial e o coloca como uma aposta interessante para o futuro — e talvez até para o presente — da Seleção.

Igor Thiago (atacante)

Igor Thiago é uma das surpresas positivas da Premier League. Jan Kruger / Getty Images

O centroavante Igor Thiago vive a melhor fase da carreira defendendo o Brentford. Com 31 gols na temporada, ele figura entre os principais artilheiros do futebol inglês, destacando-se pela eficiência nas finalizações e pelo posicionamento dentro da área. Seu estilo de jogo mais físico, aliado à inteligência para atacar espaços e finalizar de primeira, oferece uma alternativa diferente ao ataque da Seleção.

Além disso, Igor Thiago tem sido decisivo em momentos importantes, o que reforça sua candidatura. Em um cenário em que a comissão técnica ainda não tem um camisa 9 definido e busca variações de perfil no setor ofensivo, o nome do vice-artilheiro da Premier League surge como uma boa opção.

Última chamada

A tendência é de que Carlo Ancelotti utilize os amistosos contra França e Croácia para observar de perto esses nomes antes de fechar a lista definitiva para o Mundial.