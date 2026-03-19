Quais jogadores da Série A do Brasileirão foram convocados para esta data Fifa

Noriega, do Grêmio, foi chamado por Mano Menezes. EITAN ABRAMOVICH / AFP / Divulgação

Um dos mais importantes campeonatos do mundo, o Brasileirão será afetado pela próxima data Fifa. Inúmeros clubes serão desfalcados pelas convocações das seleções nacionais.

A competição de pontos corridos será paralisada temporariamente após o término da oitava rodada, em 22 de março, e voltará no dia 1º de abril.

Conforme levantamento de Zero Hora, 38 jogadores que atuam na Série A do Brasileirão foram chamados por suas seleções até o momento (confira lista a seguir).

O Uruguai, por exemplo, chamou uma lista de jogadores maiores, que será diminuída antes de seus próximos amistosos.

Da dupla Gre-Nal tem Noriega e Balbuena, do Grêmio, e Borré, Carbonero, e Félix Torres, do Inter, foram convocados. Rochet está na pré-lista de Marcelo Bielsa no Uruguai.

Confira a lista de convocados

Alex Sandro (Flamengo/Brasil) Danilo (Flamengo/Brasil) Danilo (Botafogo/Brasil) Léo Pereira (Flamengo/Brasil) Hugo Souza (Corinthians/Brasil) Rochet (Inter/Uruguai) Canobbio (Fluminense/Uruguai) Piquerez (Palmeiras/Uruguai) Emiliano Martínez (Palmeiras/Uruguai) Arrascaeta (Flamengo/Uruguai) Varela (Flamengo/Uruguai) Nico de La Cruz (Flamengo/Uruguai) Flaco López (Palmeiras/Argentina) Carrillo (Corinthians/Peru) Noriega (Grêmio/Peru) Ferraresi (Botafogo/Venezuela) Savarino (Fluminense/Venezuela) Tapia (São Paulo/Chile) Iván Román (Atlético-MG/Chile) Bobadilla (São Paulo/Paraguai) Maurício (Palmeiras/Paraguai) Gustavo Goméz (Palmeiras/Paraguai) Ramón Sosa (Palmeiras/Paraguai) Junior Alonso (Atlético-MG/Paraguai) Balbuena (Grêmio/Paraguai) Kadir Barría (Botafogo/Panamá) Marcelo Tórrez (Santos/Bolívia) Miguel Terceros (Santos/Bolívia) Jhon Arias (Palmeiras/Colômbia) Carrascal (Flamengo/Colômbia) Borré (Inter/Colômbia) Carbonero (Inter/Colômbia) Andrés Gómez (Vasco/Colômbia) Memphis Depay (Corinthians/Holanda) Alan Franco (Atlético-MG/Equador) Alan Minda (Atlético-MG/Equador) Félix Torres (Inter/Equador) Gonzalo Plata (Flamengo/Equador)