Quais jogadores da Série A do Brasileirão foram convocados para esta data Fifa

Um dos mais importantes campeonatos do mundo, o Brasileirão será afetado pela próxima data Fifa. Inúmeros clubes serão desfalcados pelas convocações das seleções nacionais.
A competição de pontos corridos será paralisada temporariamente após o término da oitava rodada, em 22 de março, e voltará no dia 1º de abril.
Conforme levantamento de Zero Hora, 38 jogadores que atuam na Série A do Brasileirão foram chamados por suas seleções até o momento (confira lista a seguir).
O Uruguai, por exemplo, chamou uma lista de jogadores maiores, que será diminuída antes de seus próximos amistosos.
Da dupla Gre-Nal tem Noriega e Balbuena, do Grêmio, e Borré, Carbonero, e Félix Torres, do Inter, foram convocados. Rochet está na pré-lista de Marcelo Bielsa no Uruguai.
Confira a lista de convocados
- Alex Sandro (Flamengo/Brasil)
- Danilo (Flamengo/Brasil)
- Danilo (Botafogo/Brasil)
- Léo Pereira (Flamengo/Brasil)
- Hugo Souza (Corinthians/Brasil)
- Rochet (Inter/Uruguai)
- Canobbio (Fluminense/Uruguai)
- Piquerez (Palmeiras/Uruguai)
- Emiliano Martínez (Palmeiras/Uruguai)
- Arrascaeta (Flamengo/Uruguai)
- Varela (Flamengo/Uruguai)
- Nico de La Cruz (Flamengo/Uruguai)
- Flaco López (Palmeiras/Argentina)
- Carrillo (Corinthians/Peru)
- Noriega (Grêmio/Peru)
- Ferraresi (Botafogo/Venezuela)
- Savarino (Fluminense/Venezuela)
- Tapia (São Paulo/Chile)
- Iván Román (Atlético-MG/Chile)
- Bobadilla (São Paulo/Paraguai)
- Maurício (Palmeiras/Paraguai)
- Gustavo Goméz (Palmeiras/Paraguai)
- Ramón Sosa (Palmeiras/Paraguai)
- Junior Alonso (Atlético-MG/Paraguai)
- Balbuena (Grêmio/Paraguai)
- Kadir Barría (Botafogo/Panamá)
- Marcelo Tórrez (Santos/Bolívia)
- Miguel Terceros (Santos/Bolívia)
- Jhon Arias (Palmeiras/Colômbia)
- Carrascal (Flamengo/Colômbia)
- Borré (Inter/Colômbia)
- Carbonero (Inter/Colômbia)
- Andrés Gómez (Vasco/Colômbia)
- Memphis Depay (Corinthians/Holanda)
- Alan Franco (Atlético-MG/Equador)
- Alan Minda (Atlético-MG/Equador)
- Félix Torres (Inter/Equador)
- Gonzalo Plata (Flamengo/Equador)
Quer mais notícias e vídeos da dupla Gre-Nal, de futebol pelo mundo e de outras modalidades? Siga @EsportesGZH no Instagram e no TikTok 📲