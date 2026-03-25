Principal estação de Boston é "decorada" com a nova identidade da Seleção ligada a Michael Jordan; veja fotos

Antes mesmo de chegar, a Seleção Brasileira já deixou a sua marca em Boston. Na véspera do amistoso com a França, a principal estação de trem da cidade está decorada com pôsteres e cartazes da nova campanha de marketing da CBF e da Nike, fornecedora de material esportivo, associada ao ícone do basquete Michael Jordan.

A South Station, de onde partirá a maior parte dos trens nesta quinta (26) rumo ao Gilette Stadium, palco do jogo, está repleta de imagens de atletas como Vinícius Júnior e Marquinhos vestindo o novo uniforme azul da Seleção.

Chama atenção que não há imagens de jogadores vestindo a tradicional camisa amarela, apenas o modelo azul, que conta com um símbolo da Nike inspirado em Michael Jordan.

Em um dos materiais, a imagem do ídolo do basquete está presente, inclusive, no centro do escudo da CBF, pendurado em pilares da estação.

Também há vários cartazes com os dizeres "Joga Sinistro", slogan da nova campanha de marketing da empresa de materiais esportivos, que subtitui o antigo "Joga Bonito".

Preparação da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira realizou os seus treinamentos em Orlando e chega a Boston na noite desta quarta (25).

Brasil e França enfrentam-se nesta quinta (26), às 17h (horário de Brasília), no Gilette Stadium, em Foxborough, pequena cidade situada a 40 quilômetros de Boston.