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Principal estação de Boston é "decorada" com a nova identidade da Seleção ligada a Michael Jordan; veja fotos

Campanha de marketing chama atenção no local que será ponto de partida para torcedores rumo ao Gilette Stadium, palco de Brasil x França nesta quinta

Rodrigo Oliveira

Direto de Boston

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