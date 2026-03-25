Por que tem uma bola gigante na Orla do Gasômetro? Veja foto

Trionda será a bola utilizada na Copa do Mundo. Carol Freitas / Agência RBS

Quem passou pela Orla do Gasômetro, nesta quarta-feira (25), deparou-se com uma bola gigante em alusão à Copa do Mundo de 2026. A Trionda tem 2m10cm e faz parte de uma ação comercial da Adidas.

O objetivo da marca é que os torcedores já entrem no clima do Mundial, que se inicia em 11 de junho e será sediado em Estados Unidos, Canadá e México.