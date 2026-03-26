"Pego de surpresa", presidente da CBF descarta "Brasa" no uniforme da Seleção: "Nosso nome é Brasil"

Xaud disse que decisão é "em respeito à Seleção Brasileira". Rafael Ribeiro / CBF

O presidente da CBF, Samir Xaud, não quer saber de polêmicas com a Seleção Brasileira e anunciou, nesta quinta-feira (26), que o "Vai, Brasa!", lema definido pela Nike para descrever a campanha de marketing do novo uniforme de jogo, não vai estar presente no meião a ser utilizado até a Copa do Mundo.

— Nosso nome é Brasil — enfatizou.

O presidente da CBF esclareceu que não sabia da ideia do "Vai, Brasa!".

— Fui pego um pouco de surpresa, o que me foi apresentado quando estava..., não tinha "Brasa", mas sabíamos que tinha uma campanha publicitária que iria ser feita para Copa em relação a disso. De antemão, pelo respeito que tenho pela bandeira do Brasil, que todos já sabem, pelo respeito à Seleção Brasileira, não tem Brasa no nosso uniforme principal — cravou.

— Isso foi feito em relação à Nike para campanha publicitária isoladamente, mas deixo claro que nosso uniforme é o nosso manto e é o verde e amarelo. Sempre deixo claro isso — completou.

Camisa dois

Assim que assumiu o cargo, Xaud já se viu envolto na polêmica do possível lançamento de uma camisa vermelha, o que ocasionou grande repercussão negativa. O dirigente vetou o projeto da Nike à época dizendo que o Brasil é verde e amarelo.

— Primeiramente, temos de dividir o que a Nike, a nossa maior patrocinadora da Seleção Brasileira faz em relação a seu marketing, em relação ao contrato que a gente pegou de uma gestão anterior, para o que essa nova gestão da CBF acha — disse Xaud à ESPN, explicando que na sua gestão, tudo tem de ser debatido e discutido antes de ser imposto justamente para evitar polêmicas, sobretudo na área política.

— Ao meu conhecimento, a partir do momento em que entrei, já no primeiro mês de gestão, nós nos debruçamos em cima de assuntos importantes e vocês acompanharam comigo, a questão da camisa vermelha, um coisa que de princípio já barramos, pois eu sei da nossa identidade, da nossa cultura como brasileiro, como torcedor — explicou.