Os três fatores que fazem gaúcho de Canela ganhar pontos com Ancelotti por vaga na Copa

Polivalência, competitividade e liderança são pontos que pesam a favor de Ibañez. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Pouco badalado no Rio Grande do Sul, o zagueiro gaúcho Ibañez, 27 anos, ganha pontos com Carlo Ancelotti na última data Fifa antes da convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

A polivalência, a competitividade e a liderança adquirida na Arábia Saudita deixam o defensor do Al-Ahli cada vez mais forte no radar da comissão técnica antes da lista definitiva, que será divulgada no dia 18 de maio.

Polivalência

A versatilidade é um dos principais trunfos de Ibañez na disputa por uma vaga na Copa. Zagueiro de origem, ele já atuou como lateral-direito no segundo tempo do amistoso contra a França

— O professor perguntou se eu podia fazer a lateral, e falei que sim. Já atuei assim na Roma, no Al-Ahli e até na Seleção. Mas vou ser um lateral mais conservador, para dar segurança para o ponta atacar e garantir o equilíbrio defensivo — disse o atleta, em entrevista coletiva neste domingo (29), em Orlando.

A polivalência coloca Ibañez como um possível reserva imediato de Eder Militão, que também é zagueiro de origem, mas deve ser o titular do setor na Copa e só não participa dos amistosos nos Estados Unidos por lesão.

Competitividade

Ibañez é considerado um zagueiro físico e competitivo, com o perfil adequado para jogos mais "disputados do que jogados", situação que Ancelotti espera encontrar ao longo da Copa.

— O futebol hoje é muito mais difícil, mais força, mais físico. A gente tem que estar apto aos duelos.

Liderança

Em vez de tirá-lo do radar da Seleção, a ida para o futebol saudita acelerou o amadurecimento de Ibañez. Mais do que isso, transformou o atleta em um líder.

— Cresci muito como pessoa e profissional. Saí de um dos mais novos na Roma para ser um dos mais velhos lá (no Al-Ahli). Aí você se torna líder.

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A evolução já é percebida no ambiente da Seleção:

— O Taffarel (preparador de goleiros) até falou que me vê mais confiante, me impondo mais — relatou.

Porém, para carimbar a vaga na Copa, Ibañez terá que confirmar a expectativa dos bastidores dentro de campo. E a grande oportunidade para isso será o amistoso contra a Croácia, nesta terça (31), no Camping World, em Orlando.