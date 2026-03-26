"O Brasil pode jogar no contra-ataque", sinaliza Ancelotti sobre estratégia contra a França

Ancelotti durante treino da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

O técnico Carlo Ancelotti indicou que a Seleção Brasileira deve adotar uma postura mais defensiva que a habitual no amistoso contra a França, nesta quinta (26), o primeiro teste contra um adversário da primeira prateleira do futebol mundial.

Apesar de confirmar um time com quatro atacantes de ofício, o treinador ressaltou que o Brasil tem repertório e que pode explorar o contra-ataque para surpreender o forte time francês.

— Creio que é muito importante para a Seleção jogar com equilíbrio. Estamos focados na qualidade da nossa equipe, que é muita. Mas o Brasil também pode jogar em contra-ataque — disse o treinador.

Italiano terá seu primeiro grande teste à frente da Seleção. Roberto Schmidt / AFP

Após uma pausa, o italiano completou:

— O Brasil também pode jogar com posse de bola e pode defender muito bem.

O amistoso contra a França é considerado o primeiro teste da Era Ancelotti contra um time que faz parte do rol dos favoritos à Copa do Mundo 2026.

— A França é uma equipe de qualidade em todos os aspectos, defensivo, no meio-campo e na frente. Mas os aspectos mais perigosos da França são a qualidade e a velocidade na frente — finalizou.

A baixa de última hora é Marquinhos, vetado por conta de dores no quadril. Como Gabriel Magalhães já havia sido cortado por lesão, Ancelotti estará sem a sua dupla de zaga titular. Com isso, o gaúcho Ibañez deve compor o setor ao lado de Léo Pereira.

O provável time do Brasil para o jogo contra a França tem: Ederson; Wesley, Ibanez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Andrey Santos; Gabriel Martinelli, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Junior.