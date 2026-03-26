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"O Brasil pode jogar no contra-ataque", sinaliza Ancelotti sobre estratégia contra a França

Apesar de confirmar um time com quatro atacantes de ofício, treinador indicou uma postura mais defensiva para o amistoso desta quinta (26), em Foxborough, na região metropolitana de Boston 

Rodrigo Oliveira

Direto de Boston, Estados Unidos

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