Neymar merece ir para a Copa do Mundo? Veja o resultado da enquete

Às vésperas da Copa do Mundo, um dos debates em nove de 10 lugares do Brasil é se Neymar irá para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. O camisa 10 do Santos ainda não foi convocado por Carlo Ancelotti.
No entanto, a discussão ficou mais acalorada na última semana, quando o atacante marcou duas vezes contra o Vasco pelo Brasileirão.
GZH fez uma enquete se Neymar merece ir para a Copa do Mundo. Para 56,4% dos votantes, o camisa 10 do Santos não deveria ser chamado para o Mundial.
Resultado da enquete
- Sim. Ele merece - 43,6%
- Não. Ele não merece - 56,4%