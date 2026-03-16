Neymar marca gol na Kings League horas depois de ficar de fora da convocação de Ancelotti

Atacante esteve em campo no domingo (15), no empate diante do Corinthians. Raul Baretta / Santos FC/Divulgação

Fora da convocação anunciada por Carlo Ancelotti nesta segunda (16), Neymar participou de uma partida da Kings League horas depois do anúncio da lista. Ele entrou em quadra para bater o "pênalti do presidente" da Furia no duelo contra a DesimpaiN, em Guarulhos.

O atacante do Santos chegou à arena com o jogo em andamento, por volta das 17h30min, calçou as chuteiras e bateu a penalidade após uma encenação do amigo Cris Guedes, que inicialmente iria cobrar. Neymar deslocou o goleiro e marcou. No fim, a Furia acabou derrotada por 7 a 4.

Fora da convocação

Horas antes, no início da tarde, o técnico Carlo Ancelotti anunciou a última convocação da Seleção Brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Serão dois amistosos, contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março.

Neymar, mais uma vez, ficou de fora da lista dos selecionados. Ele estava na pré-lista, mas não disputou o jogo contra o Mirassol, no qual o treinador italiano acompanhou in loco.

— Neymar pode estar na Copa do Mundo também. Se ele pode chegar à próxima Copa do Mundo 100%, ele pode estar na Copa do Mundo. Por que não está nesta lista agora? Porque não está 100%. É preciso jogadores 100% agora. Mas como eu disse, na lista final o discurso é outro. Neymar tem que seguir trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em uma boa condição física — respondeu Ancelotti, sobre ausência do jogador.