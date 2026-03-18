Neymar divulga reação ao assistir convocação da Seleção Brasileira: "Pô, Ancelotti, e eu?"; veja vídeo

Carlo Ancelotti anunciou, na última segunda-feira (16), a convocação da Seleção Brasileira para a próxima data Fifa. A lista de atletas que disputarão os testes finais antes da Copa do Mundo 2026 chamou a atenção pela ausência de Neymar.
Em vídeo divulgado no seu canal do Youtube, o camisa 10 do Santos expôs sua reação assistindo à divulgação dos escolhidos.
— Pô, Ancelotti, e eu? — em seguida, completou:
— Saiu a convocação agora, da Seleção, não fomos convocados. Fico triste, óbvio. Mas é isso. Foi o que falei ontem (domingo), estando lá ou não, sempre vou torcer pela Seleção. E está tudo certo. Agora é seguir trabalhando, seguir melhorando em tudo para que se tiver uma oportunidade, eu esteja preparado.
Neymar não foi chamado nenhuma vez na Era Ancelotti. Agora, ele nutre expectativa por estar na última lista de convocados, em 18 de maio. Serão 26 escolhidos para representar o Brasil na Copa do Mundo.