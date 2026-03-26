"Não vejo uma Copa do Mundo sem Neymar", afirma Mbappé

Mbappé rasgou elogios a Neymar. FRANCK FIFE / AFP

O atacante Kylian Mbappé saiu em defesa de Neymar ao comentar a ausência do brasileiro nas últimas convocações da seleção. Em entrevista à GE tv, o francês destacou a relevância do camisa 10 no cenário mundial e afirmou ter dificuldade em imaginar uma Copa do Mundo sem a presença do atleta.

Durante a conversa, Mbappé foi questionado sobre o protagonismo da Seleção Brasileira e se a equipe deve ser vista como o time de Neymar ou de Vinícius Júnior. O francês preferiu dividir o peso entre os dois nomes.

— Vini agora necessita dar um passo a mais na seleção, mas Neymar é Neymar. Neymar é um grandíssimo jogador. A Copa do Mundo é a competição das estrelas. Todas as estrelas estão aqui, e no meu livro Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo o Mundial sem Neymar — afirmou.

Mbappé também relembrou o período em que atuou ao lado do brasileiro e ressaltou o impacto técnico do jogador dentro de campo.

— Para mim, Neymar é um jogador que faz muita diferença. Eu joguei com ele, aprendi muito com ele. É ver como ele está. Mas eu conheço Neymar, ele vai se preparar, vai estar lá, eu o conheço (risos) — disse Mbappé.

Favoritismo francês

O francês ainda comentou sobre o amistoso entre Brasil e França, que será disputado nesta quinta-feira (26). Para ele, não há espaço para apontar favoritos diante da tradição brasileira.

— Você nunca pode ser favorito contra uma equipe que tem cinco estrelas na camisa. Impossível. Brasil é o maior país do futebol. Cinco estrelas na camisa, cinco Copas do Mundo são história — defendeu.

Mbappé na Libertadores?

Em tom descontraído, Mbappé também foi questionado sobre a possibilidade de disputar a Libertadores no futuro. O atacante não descartou a ideia e citou até um possível destino.

— Quem sabe? Nunca sabemos o que vai acontecer. Vou perguntar a Vini se ele me deixa ir assistir a um jogo do Flamengo na Copa Libertadores — brincou.

Amistosos da Seleção