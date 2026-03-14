Copa do Mundo

Em tempos de guerra
Notícia

Morte suspeita, país reunificado e estopim de combate: como conflitos refletiram em edições passadas da Copa do Mundo

Tensões diplomáticas e confrontos armados já impactaram a participação de seleções em diferentes edições do Mundial

Valter Junior

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