Copa do Mundo

Fiscalização migratória nos EUA
Notícia

"Medo de prisão pode afastar imigrantes dos jogos da Copa", teme pesquisador

Ariel Ruiz Soto, analista do Instituto de Políticas Migratórias, dos Estados Unidos, acredita que haverá protestos antes do Mundial contra as operações de fiscalização conduzidas pelo governo de Donald Trump

Rodrigo Oliveira

De Washington

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