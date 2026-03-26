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Mbappé, Dembélé e companhia: os destaques da França em amistoso contra o Brasil 

Sob o comando de Carlo Ancelotti, Seleção terá pela frente um verdadeiro teste de competitividade antes da Copa do Mundo

Zero Hora

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