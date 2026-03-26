Mbappé, Dembélé e companhia: os destaques da França em amistoso contra o Brasil 

Les Blues contam com geração talentosa e experiente, com protagonistas em grandes ligas do mundo. @equipedefrance / Instagram / Reprodução

A França chega para o amistoso contra o Brasil, nesta quinta (26), cercada por uma mistura de admiração e temor. A lista do técnico Didier Deschamps reúne uma geração talentosa e experiente, com um elenco repleto de protagonistas nas principais ligas do mundo.

A equipe lembra, por exemplo, a Seleção Brasileira de 2006, que tinha nomes como Kaká, Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos e Cafu, e que acabou eliminada na Copa pelos próprios franceses. Assim como aquela Amarelinha, a França atual reúne jogadores capazes de decidir partidas em diferentes funções e momentos. Abaixo, Zero Hora destaca os principais nomes da seleção francesa.

Destaques da seleção francesa

No gol, Maignan é uma das referências mundiais da posição. Já o sistema defensivo impressiona pela combinação de força física e qualidade técnica: Konaté (Liverpool), Upamecano (Bayern) e Saliba (Arsenal) — embora o último tenha sido cortado por lesão e não enfrente o Brasil.

Pelas laterais, talvez o setor menos forte: os irmãos Hernández, Theo e Lucas, experientes e multicampeões, e alguns dos destaques da Premier League, Malo Gusto, do Chelsea, e Digne, do surpreendente Aston Villa. No meio-campo, Kanté, mesmo em fase mais madura da carreira, é especialista em recuperar bolas e dar equilíbrio emocional ao time. Ao seu redor, destaques do Real Madrid: Tchouaméni e Camavinga.

Mais à frente, Mbappé surge como o grande líder de uma geração já consolidada. Com 12 gols somando as Copas de 2018 — quando foi campeão — e 2022 — quando ficou com o vice —, o camisa 10 do Real Madrid já figura entre os principais artilheiros da história do torneio. Aos 27 anos, mantém números impressionantes, com 38 gols em 35 jogos na temporada.

Ao seu lado, Dembélé vive o auge, coroado com a Bola de Ouro de 2025 e o prêmio de melhor jogador da Champions League, sendo protagonista de uma temporada histórica pelo PSG, com múltiplos títulos. E o talento não para por aí: Olise, destaque do Bayern, é líder em assistências na Europa, enquanto Cherki, do City de Guardiola, é capaz de decidir jogos em poucos toques. A lista de estrelas ainda inclui Doué, Golden Boy de 2025 e herói do PSG na final da Champions passada, e Ekitike, do Liverpool, ampliando ainda mais o leque ofensivo de uma das seleções mais fortes do mundo.

Portanto, sob o comando de Carlo Ancelotti, o Brasil terá pela frente não apenas um amistoso de alto nível, mas um verdadeiro teste de competitividade contra uma das seleções mais fortes do mundo. Além do duelo contra a Amarelinha, Les Blues também enfrentam a Colômbia no dia 29, em mais um teste para a Copa.

Provável time

Contra o Brasil, nesta quinta, Didier Deschamps deve mandar a campo: Maignan; Malo Gusto, Konaté, Upamecano e Digne; Tchouaméni, Rabiot e Olise; Dembélé, Doué e Mbappé.