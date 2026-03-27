Líder do governo Trump na organização da Copa promete "Mundial mais seguro da história"

Quando criança, ele ganhou fama nos Estados Unidos por ser filho de Rudolph Giuliani, popular prefeito de Nova York durante os atentados de 11 de setembro de 2001.
Vinte e cinco anos depois, Andrew Giuliani, 40 anos, é grande líder do governo Donald Trump para a organização da Copa do Mundo 2026.
Nomeado pelo presidente norte-americano como diretor-executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para o Mundial, Giuliani concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora e garantiu aos fãs brasileiros que, mesmo em meio às tensões internacionais, a Copa será "a mais segura de todos os tempos".
— O presidente Trump está comprometido em fazer da Copa do Mundo de 2026 o torneio mais seguro e memorável de todos os tempos, com uma coordenação sem precedentes entre agências federais, cidades-sede e órgãos internacionais para oferecer o mais amplo apoio de segurança e operação já realizado em um evento esportivo nos Estados Unidos — declarou.
Tráfico humano
Entre as medidas de segurança, Giuliani revelou que as cidades-sede terão uma "área de exclusão", onde será proibido o sobrevoo de drones.
Além disso, segundo o diretor-executivo, haverá uma atenção especial no combate ao tráfico humano, sobretudo por conta da expectativa do governo de receber mais de 1 milhão de turistas para o Mundial.
— As autoridades locais de cada cidade-sede terão acesso aos recursos federais. Essa coordenação inclui áreas como sistemas contra drones não autorizados, combate ao tráfico humano, monitoramento de ameaças e integração com os sistemas de transporte público — completou.
A entrevista foi concedida por e-mail, com intermediação da assessoria de imprensa da Força-Tarefa.
Participação do Irã
Zero Hora perguntou a Giuliani qual a posição do órgão sobre a participação do Irã na Copa do Mundo 2026, em meio às tensões no Oriente Médio e aos bombardeios norte-americanos ao país persa.
A diretora de comunicação da Força-Tarefa, Heather McBride solicitou à reportagem que essa pergunta fosse encaminhada diretamente à secretaria de imprensa do governo norte-americano. Zero Hora fez o encaminhamento, que foi respondido pelo porta-voz da Casa Branca, David Ingle.
O oficial de imprensa afirmou que o tema "foi discutido no Salão Oval (da Casa Branca) há algumas semanas" pelo presidente Donald Trump e pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e encaminhou à reportagem o link de uma declaração oficial do líder da entidade máxima do futebol mundial na rede social X:
Durante as conversas, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos
Confira a íntegra da entrevista exclusiva com Andrew Giuliani
Há pouco mais de 70 dias para o início da Copa do Mundo, quais são as prioridades da força-tarefa?
Estamos nos preparamos para sediar o maior evento esportivo da história. Nossas principais prioridades são garantir o bem-estar, a segurança e a experiência de todos os participantes e visitantes. E garantir uma coordenação perfeita entre órgãos federais, estaduais e locais para oferecer segurança robusta, operações eficientes e uma experiência de nível mundial para todos.
Em que medida a segurança dos torcedores é uma preocupação do governo norte-americano para a Copa do Mundo? Quais as principais medidas que estão sendo tomadas?
O presidente Trump está comprometido em fazer da Copa do Mundo de 2026 o torneio mais seguro e memorável de todos os tempos, com uma coordenação sem precedentes entre agências federais, cidades-sede e órgãos internacionais. As agências federais estão trabalhando em estreita colaboração com as cidades-sede, com a FIFA e com os órgãos internacionais para oferecer o mais amplo apoio de segurança e operação já realizado em um evento esportivo nos Estados Unidos. Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer uma experiência perfeita para todos.
Estamos ansiosos para receber torcedores de todo o mundo, incluindo os brasileiros, cujo legado no futebol respeitamos profundamente
Quais são as prioridades quando falamos especificamente em segurança?
Equipes federais já estão estabelecidas em cada cidade-sede para garantir que as autoridades locais tenham acesso direto aos recursos federais. Essa coordenação inclui áreas como sistemas contra drones não autorizados, combate ao tráfico humano, monitoramento de ameaças e integração com os sistemas de transporte público.
O que a torcida brasileira pode esperar da Copa do Mundo?
Estamos ansiosos para receber torcedores de todo o mundo, incluindo os brasileiros, cujo legado no futebol respeitamos profundamente. Estamos muito animados para receber os torcedores brasileiros e homenagear o legado lendário do futebol do Brasil, oferecendo uma experiência inesquecível nos Estados Unidos.
E qual a recomendação da Força-Tarefa aos brasileiros em relação à obtenção de vistos?
Para garantir uma chegada tranquila, recomendamos que os viajantes internacionais consultem a página da Copa do Mundo de 2026 no site do Departamento de Estado e também as orientações de viagem da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, onde é possível encontrar informações atualizadas sobre vistos e requisitos de entrada.