Líder do governo Trump na organização da Copa promete "Mundial mais seguro da história"

Andrew Giuliani (E), diretor-executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para o Mundial; Richard Grenell, enviado presidencial para missões especiais; JD Vance, vice-presidente dos EUA; Donald Trump, presidente dos EUA; Gianni Infantino, presidente da Fifa; e Kristi Noem, secretária de segurança interna dos EUA, durante evento no Salão Oval da Casa Branca. NDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Quando criança, ele ganhou fama nos Estados Unidos por ser filho de Rudolph Giuliani, popular prefeito de Nova York durante os atentados de 11 de setembro de 2001.

Vinte e cinco anos depois, Andrew Giuliani, 40 anos, é grande líder do governo Donald Trump para a organização da Copa do Mundo 2026.

Nomeado pelo presidente norte-americano como diretor-executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para o Mundial, Giuliani concedeu entrevista exclusiva a Zero Hora e garantiu aos fãs brasileiros que, mesmo em meio às tensões internacionais, a Copa será "a mais segura de todos os tempos".

— O presidente Trump está comprometido em fazer da Copa do Mundo de 2026 o torneio mais seguro e memorável de todos os tempos, com uma coordenação sem precedentes entre agências federais, cidades-sede e órgãos internacionais para oferecer o mais amplo apoio de segurança e operação já realizado em um evento esportivo nos Estados Unidos — declarou.

Tráfico humano

Entre as medidas de segurança, Giuliani revelou que as cidades-sede terão uma "área de exclusão", onde será proibido o sobrevoo de drones.

Além disso, segundo o diretor-executivo, haverá uma atenção especial no combate ao tráfico humano, sobretudo por conta da expectativa do governo de receber mais de 1 milhão de turistas para o Mundial.

— As autoridades locais de cada cidade-sede terão acesso aos recursos federais. Essa coordenação inclui áreas como sistemas contra drones não autorizados, combate ao tráfico humano, monitoramento de ameaças e integração com os sistemas de transporte público — completou.

A entrevista foi concedida por e-mail, com intermediação da assessoria de imprensa da Força-Tarefa.

Carlos Cordeiro, conselheiro da Fifa, Gianni Infantino, presidente da Fifa, Donald Trump, presidente dos EUA, John Elkann, empresário e dono da Ferrari, e Andrew Giuliani, líder do governo para a organização da Copa, durante visita da Juventus à Casa Branca antes do Mundial de Clubes de 2025. Doug Mills / POOL/AFP

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Participação do Irã

Zero Hora perguntou a Giuliani qual a posição do órgão sobre a participação do Irã na Copa do Mundo 2026, em meio às tensões no Oriente Médio e aos bombardeios norte-americanos ao país persa.

A diretora de comunicação da Força-Tarefa, Heather McBride solicitou à reportagem que essa pergunta fosse encaminhada diretamente à secretaria de imprensa do governo norte-americano. Zero Hora fez o encaminhamento, que foi respondido pelo porta-voz da Casa Branca, David Ingle.

O oficial de imprensa afirmou que o tema "foi discutido no Salão Oval (da Casa Branca) há algumas semanas" pelo presidente Donald Trump e pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, e encaminhou à reportagem o link de uma declaração oficial do líder da entidade máxima do futebol mundial na rede social X:

GIANNI INFANTINO Presidente da Fifa logo após o referido encontro com Trump, ocorrido em 10 de março, durante o 14° dia de bombardeios ao Irã Durante as conversas, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos

Confira a íntegra da entrevista exclusiva com Andrew Giuliani

Há pouco mais de 70 dias para o início da Copa do Mundo, quais são as prioridades da força-tarefa?

Estamos nos preparamos para sediar o maior evento esportivo da história. Nossas principais prioridades são garantir o bem-estar, a segurança e a experiência de todos os participantes e visitantes. E garantir uma coordenação perfeita entre órgãos federais, estaduais e locais para oferecer segurança robusta, operações eficientes e uma experiência de nível mundial para todos.

Em que medida a segurança dos torcedores é uma preocupação do governo norte-americano para a Copa do Mundo? Quais as principais medidas que estão sendo tomadas?

O presidente Trump está comprometido em fazer da Copa do Mundo de 2026 o torneio mais seguro e memorável de todos os tempos, com uma coordenação sem precedentes entre agências federais, cidades-sede e órgãos internacionais. As agências federais estão trabalhando em estreita colaboração com as cidades-sede, com a FIFA e com os órgãos internacionais para oferecer o mais amplo apoio de segurança e operação já realizado em um evento esportivo nos Estados Unidos. Estamos trabalhando incansavelmente para oferecer uma experiência perfeita para todos.

ANDREW GIULIANI Diretor-executivo da Força Tarefa da Casa Branca para o Mundial Estamos ansiosos para receber torcedores de todo o mundo, incluindo os brasileiros, cujo legado no futebol respeitamos profundamente

Quais são as prioridades quando falamos especificamente em segurança?

Equipes federais já estão estabelecidas em cada cidade-sede para garantir que as autoridades locais tenham acesso direto aos recursos federais. Essa coordenação inclui áreas como sistemas contra drones não autorizados, combate ao tráfico humano, monitoramento de ameaças e integração com os sistemas de transporte público.

O que a torcida brasileira pode esperar da Copa do Mundo?

Estamos ansiosos para receber torcedores de todo o mundo, incluindo os brasileiros, cujo legado no futebol respeitamos profundamente. Estamos muito animados para receber os torcedores brasileiros e homenagear o legado lendário do futebol do Brasil, oferecendo uma experiência inesquecível nos Estados Unidos.