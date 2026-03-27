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Líder do governo Trump na organização da Copa promete "Mundial mais seguro da história"

Diretor executivo da Força-Tarefa do governo norte-americano para o Mundial, Andrew Giuliani, afirmou que o evento será o "mais memorável" de todos os tempos

Rodrigo Oliveira

De Washington

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