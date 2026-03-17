Leitores de GZH opinam sobre convocação de Neymar para a Seleção; veja resultado da enquete

Raul Baretta / Santos,Divulgação

Se dependesse do leitor de GZH, Neymar estaria fora da Copa do Mundo. Na enquete realizada por GZH, a maioria dos torcedores não convocaria o jogador.

Na segunda, o técnico Carlo Ancelotti fez a última convocação da Seleção Brasileira antes da lista final para a Copa do Mundo. O italiano optou por deixar Neymar de fora dos compromissos contra Croácia e França, em março, nos Estados Unidos.

No total, foram 513 votos na enquete de GZH, com 54,8% contra a convocação do atacante e 45,2% a favor.

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