Itália x Irlanda do Norte hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela repescagem das Eliminatórias para a Copa

Itália e Irlanda do Norte se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 16h45min, em jogo válido pela semifinal da repescagem da Copa do Mundo. A partida ocorre no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo.
Fora dos últimos dois Mundiais, a Itália tenta evitar um novo vexame e retornar ao maior torneio entre seleções. Quem passar avança para enfrentar País de Gales ou Bósnia, fora de casa. O vencedor dos dois confrontos entrará no Grupo B da Copa, ao lado do Canadá, Catar e Suíça.
Escalações para Itália x Irlanda do Norte
Itália: Donnarumma; Gatti, Mancini e Buongiorno; Politano, Locatelli, Barella, Frattesi e Dimarco; Kean e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso.
Irlanda do Norte: Hazard; Hume, McConville, McNair, Brown e Spencer; Lyons, McDonell e Galbraith; Price e Donley. Técnico: Michael O'Neill.
Arbitragem para Itália x Irlanda do Norte
Danny Makkelie, auxiliado por Hessel Steegstra e Jan De Vries. VAR: Pol van Boekel (quarteto holandês)
Onde assistir a Itália x Irlanda do Norte
- O plano premium do Disney+ anuncia a transmissão.