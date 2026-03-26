Itália vence Irlanda do Norte, avança na repescagem e mantém vivo o sonho de ir à Copa

Tonali abriu a vitória italiana sobre os norte-irlandeses. Alberto PIZZOLI / AFP

Segue viva a esperança dos italianos em retornar à Copa do Mundo após duas edições fora. Nesta quinta-feira (26), pela semifinal da chave 1 da repescagem europeia, a Itália bateu a Irlanda do Norte por 2 a 0, em Bérgamo. Os gols foram marcados por Tonali e Kean.

Agora, a Azzura decidirá a vaga no Mundial de 2026 contra a Bósnia e Herzegovina, que eliminou o País de Gales. O confronto será na próxima terça-feira (31). Caso a tetracampeã vença, entrará no Grupo B da Copa, ao lado do Canadá, Catar e Suíça.

Como foi o jogo

Mesmo em casa, os italianos sofreram para buscar a vitória. O primeiro tempo foi de muita tensão e pouco futebol. O time comandado por Gattuso propôs mais o jogo e teve mais finalizações, mas o gol não saiu. A Irlanda do Norte fechou bem os espaços à frente de sua área, bloqueou vários chutes e não deu mole pelo alto.

Na etapa final, o alívio. Aos 10 minutos, Tonali marcou um belo gol: Politano cruzou na área, a defesa norte-irlandesa afastou fraco, e o meia pegou de primeira, na meia-lua da grande área, estufando as redes. Depois, aos 34, com muita insistência, a Azzurra ampliou com Kean, que marcou de canhota, no cantinho de Pierce Charles.

Assim, a Itália segue viva na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, que será disputada entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A tetracampeã está a um passo de voltar ao Mundial e espantar a era dos vexames.