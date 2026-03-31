Itália perde para Bósnia nos pênaltis e fica de fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva

Mais um "disastro" (desastre em italiano). A Itália está fora da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.
O vexame da vez foi contra a Bósnia: fora de casa, após 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, a Azzura perdeu nos pênaltis, em uma das decisões de vaga nas Eliminatórias europeias. Assim, assistirá de casa o Mundial 2026 enquanto seu algoz vai ao Grupo B, junto de Canadá, Suíça e Catar.
Como foi o jogo
Com um campo irregular e vestiários simples, o estádio Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia, foi o palco do confronto. A Itália começou melhor e conseguiu abrir o placar cedo.
Aos 14 minutos, em erro grave na saída de bola da Bósnia, a Azzurra aproveitou a falha do goleiro, e Barella acionou Kean, que finalizou de primeira para marcar. O controle do jogo, porém, mudou ainda na etapa inicial: aos 40 minutos, Bastoni foi expulso após falta dura por trás em Memic, deixando os visitantes com um a menos.
Na segunda etapa, empurrada pela torcida, a seleção da casa cresceu e passou a pressionar. Depois de tanto insistir e ver a Itália desperdiçar boas chances, a Bósnia conseguiu igualar o placar aos 33 minutos: Dedic cruzou, Dzeko desviou, Donnarumma rebateu, e Tabakovic apareceu para completar.
Os bósnios seguiram em cima e estiveram perto da virada ainda no tempo regulamentar. Mas a decisão foi para a prorrogação: mesmo assim, o 1 a 1 persistiu até o fim, com boas chances para ambos os lados. Com isso, tudo ficou para os pênaltis.
Drama dos pênaltis
Nas penalidades, a Bósnia teve azar: Dzeko, seu principal jogador, terminou a prorrogação lesionado e não pôde bater. Mesmo assim, avançou, com gols de Tahircovic, Tabakovic, Alajbegovic e Bajraktarevic marcaram. Na primeira cobrança italiana, Esposito deu uma de Baggio em 1994 e isolou. Na terceira, Cristante acertou a trave. Ao final, 4 a 1 para a Bósnia, que volta a Copa.
Produção: Leo Bender