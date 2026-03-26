Itália busca retorno à Copa do Mundo com geração pressionada e problemas na escalação

Itália precisa vencer dois jogos para chegar na Copa do Mundo. Reprodução / @Azzurri / X

A geração italiana de Buffon, Cannavaro, Pirlo, Totti e Del Piero, campeã da Copa há 20 anos, não existe mais. A tetracampeã vive uma crise estrutural, que a deixou de fora dos dois últimos Mundiais. Nesta quinta-feira (26), contra a Irlanda do Norte, a Itália inicia a repescagem para a Copa de 2026 e tenta evitar um novo vexame em sua história.

Dos últimos campeões, o único remanescente é Gattuso, mas na função de treinador da Azzurra. A missão dada ao ex-jogador foi de levar a Itália de volta à Copa, no entanto, a seleção não conseguiu a vaga direta nas Eliminatórias.

Na repescagem, os italianos enfrentarão os norte-irlandeses, em Bergamo, para depois, se passar, jogar fora de casa contra País de Gales ou Bósnia. Caso a tetracampeã vença os dois confrontos, entrará no Grupo B da Copa, ao lado do Canadá, Catar e Suíça. Qualquer resultado negativo deixa a Itália mais uma vez de fora.

— Com ótimos jogadores na defesa e no meio-campo, a Itália é certamente o time mais forte dentre os quatro de sua chave na repescagem, o que pode significar favoritismo — analise Gian Oddi, comentarista da ESPN, que fará a transmissão da partida contra a Irlanda do Norte.

O favoritismo, contudo, não é garantia de sucesso, visto as duas últimas repescagens disputadas pelos italianos. Para a Copa de 2018, a Azzurra perdeu para a Suécia, e para o Mundial de 2022 foi eliminada pela Macedônia do Norte.

— O favoritismo existe, a chance é boa, mas nesse formato em que você precisa ganhar dois jogos simples, sendo um deles fora de casa, esse favoritismo significa bem pouco — complementa Oddi.

Quem pode decidir para a Itália

Apesar de ser uma geração que vem sofrendo pelas ausências em Copas do Mundo, a Itália conta com bons jogadores, os quais atuam nas principais ligas europeias. Alguns atletas do atual elenco estiveram na conquista da Eurocopa de 2020.

— Há nomes de destaque em algumas posições. Donnarumma é elite da posição, Bastoni um zagueiro canhoto com duas finais de Champions League no currículo, Dimarco um dos melhores alas da atualidade, Tonali volante com destaque na Premier League — aponta Leonardo Bertozzi, comentarista da ESPN.

Ataque apagado

Os problemas, no entanto, estão na zona ofensiva. O torcedor italiano que antes tinha Del Piero, Totti e Inzaghi como opções, agora precisam contra com Kean, Retegui e Esposito.

— Faltam mais jogadores criativos, de drible e velocidade. Boa parte dos times da Serie A jogam no 3-5-2, o que torna a escolha de Gattuso pelo mesmo esquema quase obrigatória — destaca Bertozzi.

Desfalque

Para piorar, o treinador não conta com Chiesa, uma das referências técnicas da equipe. O atacante foi vetado pelo departamento médico e foi substituído por Cambiaghi. Outra ausência ofensiva é de Scamacca, que não jogará o primeiro jogo.

O provável time da Itália para enfrentar a Irlanda do Norte, às 16h45min (horário de Brasília) tem: Donnarumma; Mancini, Bastoni e Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco; Retegui e Kean.

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