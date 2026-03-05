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Irã fora da Copa do Mundo: entenda quem pode ficar com a vaga da seleção após declaração de Ministro do Esporte

Conflito entre o país e os Estados Unidos comprometeu a participação da seleção no torneio

Antonio Oliveira

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