Irã fora da Copa do Mundo: entenda quem pode ficar com a vaga da seleção após declaração de Ministro do Esporte

Irã foi uma das primeiras seleções asiáticas a se classificar para o Mundial. @teammellifootball / Instagram/Reprodução

Em meio ao conflito entre Estados Unidos e Irã, a participação do país do Oriente Médio na Copa do Mundo não irá acontecer. Ao menos é o que disse o Ministro do Esporte iraniano Ahmad Donyamali em declaração dada em pronunciamento à TV estatal do país nesta terça-feira (11).

— Considerando que este regime corrupto (os Estados Unidos) assassinou nosso líder, sob nenhuma circunstância poderemos participar da Copa do Mundo — declarou Donyamali.

Recentemente, também em um pronunciamento realizado na TV iraniana, Mehdi Taj, presidente da Federação Iraniana de Futebol, declarou que não é possível olhar para a Copa com esperança:

— Com o que aconteceu hoje (sábado, dia 28) e com o ataque dos Estados Unidos, é improvável que possamos olhar para a Copa do Mundo com esperança, mas são os dirigentes do esporte que devem decidir sobre isso — relatou.

Por conta da postura mais "neutra", a Fifa não deve impedir a participação do Irã no Mundial. Vale destacar que os três jogos da seleção iraniana — presente no Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia — estão marcados para serem disputados nos Estados Unidos.

Em dezembro do ano passado, a delegação iraniana não esteve presente no sorteio dos grupos, em Washington. O boicote se deu em função de alguns integrantes não terem seus vistos emitidos para entrar nos Estados Unidos.

Com a possível desistência do Irã, quem fica com a vaga?

Não há uma regra determinada pela Fifa nestes casos para a escolha de uma nova seleção. A entidade é clara no regulamento da Copa do Mundo e atribui a ela a decisão. Confira abaixo o que diz no documento:

Caso alguma Associação Membro Participante se retire e/ou seja excluída da Copa do Mundo FIFA 26, a FIFA decidirá sobre o assunto a seu exclusivo critério e tomará as medidas que julgar necessárias. A FIFA poderá decidir substituir a Associação Membro Participante em questão por outra associação.

Assim como pode determinar uma seleção substituta, caso o Irã desista da Copa do Mundo, a Fifa também pode optar por seguir a competição com uma equipe a menos, o que implicaria no Grupo G ter apenas três países. Entretanto, a decisão parece pouco provável, já que patrocinadores contam com todos os jogos do torneio e podem não ver com bons olhos três partidas a menos.

Exemplo no Mundial de Clubes

Na primeira edição do novo Mundial de Clubes, em 2025, o León, do México, foi excluído da competição meses antes da disputa. A Fifa alegou que o time é controlado pelo mesmo grupo que comanda o Pachuca, o que não era permitido no torneio.

Na ocasião, a Fifa optou por realizar um playoff entre o vice-campeão continental de 2023 — ano em que o León foi campeão — o Los Angeles FC, e o América do México, time que tinha a maior pontuação no ranking da Concacaf e que não estava classificado. Os americanos venceram por 2 a 1 e ficaram com a vaga.

Na época, a Fifa destinou a nova vaga a outra equipe da mesma confederação do time excluído. Sendo assim, caso o Irã não esteja na Copa do Mundo, a maior probabilidade é da entidade determinar que a Ásia tenha um novo representante.

Vaga para outra seleção asiática

Se a Fifa determinar que outra equipe da Ásia assuma a vaga, o Iraque surge como principal candidato. O time venceu a repescagem no continente e é o único representante asiático na repescagem mundial. Inclusive, por estar melhor colocado no ranking da Fifa, o país já está na final da etapa e aguarda o adversário que sairá do confronto entre Suriname e Bolívia.

Caso a Fifa tome essa decisão, uma vaga na repescagem mundial fica aberta, o que abre o cenário para duas possibilidades. A entidade transforma a semifinal Bolívia e Suriname na decisão ou passa a terceira vaga para os Emirados Árabes Unidos, seleção que perdeu a final da repescagem asiática contra o Iraque.

No fim, a Fifa determina o critério para substituir uma seleção que venha a desistir ou ser excluída da Copa do Mundo. Mesmo assim, é de se imaginar que, caso o Irã não esteja no Mundial, uma seleção da Ásia assuma a posição.