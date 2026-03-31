Presidente da Fifa garante participação do Irã na Copa do Mundo

Infantino visitou o amistoso de surpresa. Foto por ADEM ALTAN / / AFP

— O Irã estará na Copa do Mundo — garantiu nesta terça-feira (31) à AFP o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

O dirigente da entidade máxima do futebol esteve em Antalya, sul da Turquia, para acompanhar um amistoso da seleção de futebol iraniana.

— Estamos aqui para isso. Estamos satisfeitos porque é uma equipe muito, muito forte. Estou muito contente — acrescentou o presidente da entidade que comanda o futebol mundial durante o intervalo da partida entre Irã e Costa Rica.

— Encontrei a equipe, conversei com os jogadores, com o treinador, está tudo bem — acrescentou Infantino.

Irã vai jogar nos EUA

O presidente da Fifa ainda destacou que as partidas serão disputadas onde têm que ser disputadas, de acordo com o sorteio. A frase jogou água fria no pedido do Irã de jogar suas partidas da primeira fase do torneio (de 11 de junho a 19 de julho) no México, e não nos Estados Unidos, como determinou o sorteio.

Segundo a tabela oficial do torneio, na primeira fase o Irã enfrentará a Nova Zelândia e a Bélgica em Los Angeles, e depois o Egito em Seattle.