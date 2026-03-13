Ídolos da dupla Gre-Nal comentarão a Copa do Mundo no SporTV

Felipão e D'Alessandro serão atrações do programa Seleção SporTV. Montagem com fotos de Jonathan Heckler e Saimon Bianchini / Agência RBS

Uma das principais atrações do SporTV durante a Copa do Mundo 2026 será o programa Seleção. Comandado por André Rizek, a atração contará com nomes relevantes do futebol.

A principal novidade é a presença de Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do Grêmio e ex-treinador da Seleção Brasileira — pentacampeão do mundo em 2002.

Felipão estará ao lado de Andrés D'Alessandro, ídolo do Inter, que já fez participações no programa durante o Mundial de 2022. Os dois revezarão participações com Renato Augusto, ex-Corinthians e atual comentarista da ge tv.

— Estou muito feliz com esse novo desafio. Depois de três Copas do Mundo na beira do gramado, agora tenho a oportunidade de participar de um programa esportivo e seguir falando de futebol, que é uma das minhas paixões. Ainda mais ao lado de nomes que conheço bem, como Paulo Nunes e Felipe Melo. Tenho certeza de que vai ser uma experiência muito bacana — disse Felipão.

O Seleção será comandado ao vivo, direto de Nova York, por Rizek, que terá ao seu lado, no elenco fixo da atração, os comentaristas Felipe Melo e Paulo Nunes.

O programa especial estreia na programação do SporTV no dia 6 de junho, logo após o último amistoso de preparação da Seleção Brasileira, que será disputado no Huntington Bank Field, em Cleveland, nos Estados Unidos, diante do Egito.