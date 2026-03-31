Guerra no Irã, shutdown e declarações de Trump; vídeo mostra por que a Copa será a mais política da história

— A não participação do Irã na Copa será uma manifestação política. Mas, se eles decidirem participar, isso também será uma manifestação política.

A opinião é de Victor Cha, 66 anos, integrante do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca entre 2004 e 2007, durante o governo George W. Bush.

— Política e esporte sempre andam juntos. Logo, qualquer decisão que a equipe iraniana tomar terá um aspecto político. Afinal, quase todo ato em um grande evento esportivo é político — avalia Cha, que também é autor do livro "Além do Último Ponto", que analisa o impacto geopolítico dos Jogos Olímpicos 2008, em Pequim, na China.

Mas talvez nunca uma Copa do Mundo seja tão impactada por aspectos políticos quanto a que se iniciará no dia 11 de junho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

Além dos bombardeios norte-americanos ao Irã e da indefinição sobre a participação iraniana, o Mundial já está inevitavelmente impactado pela inflação causada pelo aumento do preço do petróleo, uma das consequências da guerra no Oriente Médio.

— As pessoas vão enfrentar preços mais altos em praticamente tudo o que consumirem aqui, especialmente corridas de táxi e aplicativo, mas também refeições em restaurantes e quase todos os outros itens. Quase certamente será a Copa do Mundo mais cara da história — projeta a Zero Hora o economista Dean Baker, cofundador do Centro de Pesquisa de Políticas Econômicas, localizado em Washington.

Há ainda a situação dos aeroportos do país. O shutdown — a paralisação parcial do governo — já provoca longas filas nos raios X, consequência do impasse entre democratas e republicanos para financiamento da TSA, a agência de segurança aeroportuária dos Estados Unidos.

E há ainda as tensões causadas pela polêmica política migratória adotada pelo governo Donald Trump.

— É totalmente possível que imigrantes decidam não comparecer aos jogos por medo de serem alvo de prisão, detenção ou deportação — relata a Zero Hora o analista sênior do Instituto de Políticas Migratórias (MPI, na sigla em inglês), Ariel Ruiz Soto.

Apesar disso, o especialista não acredita que o governo Trump promova operações de fiscalização migratória nas imediações do estádios da Copa.

— É improvável (que haja operações). Mas o governo Trump tem feito ameaças claras de intensificação da fiscalização que geram um efeito inibidor sobre os imigrantes e suas famílias — completa.

Tantas controvérsias colocam em xeque o objetivo de Donald Trump de eternizar a Copa do Mundo 2026 como um legado de seu governo.

— O presidente Trump é muito focado em construir um legado seu com a Copa. Mas grandes eventos esportivos podem ter consequências grandes para os seus líderes, seja para o bem ou para o mal. E isso é totalmente imprevisível — pondera Cha, que também comanda a área de geopolítica e política externa no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais (CSIS), na sigla em inglês), local onde recebeu Zero Hora para uma entrevista exclusiva em Washington.

O ex-conselheiro da Casa Branca acredita que, por conta da Copa, o mundo estará de olho em todos os atos de Donald Trump nos próximos meses.

— Isso é comum nos meses que antecedem a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Como os jogos ainda não começaram, o foco não está no esporte, mas em todo o resto. Por isso, haverá agora uma lente de aumento sobre tudo o que Donald Trump fizer. E líderes como ele precisam estar preparados pra isso — completa.

Ao menos até a bola rolar.