Goleiro da Argentina detona seleção após vitória: "Não sei se ainda estamos no top 10"

Jogadores da Mauritânia comemoram o gol marcado contra a Argentina na partida. A equipe albiceleste venceu por 2 a 1. LUIS ROBAYO / AFP

Eleito o melhor goleiro na conquista da Copa do Mundo de 2022, no Catar, ao realizar uma importante defesa no fim da prorrogação, com o atacante francês cara a cara, Dibu Martínez não gostou nada do desempenho da Argentina no triunfo por 2 a 1 sobre a Mauritânia em Buenos Aires. Em sua visão, a tricampeã mundial teria perdido a Finalíssima caso a partida não fosse cancelada.

Jogar com a Mauritânia nesta sexta-feira foi a saída encontrada pela Associação de Futebol Argentino (AFA) pelo fato de não existir um acordo com a Espanha para definir um novo palco para a Finalíssima. O encontro com os campeões da Eurocopa seria nesta sexta-feira, no Estádio Lusail, no Catar, mas os conflitos no Oriente Médio impediram sua realização.

Messi (no centro) entrou no segundo tempo do amistoso. ALEJANDRO PAGNI / AFP

Diante de um oponente frágil, a expectativa era de grande apresentação e goleada em La Bombonera. Nada disso aconteceu, com Messi entrando somente no segundo tempo, e a ira foi grande com o gol rival no fim.

— Foi uma das piores partidas que jogamos — detonou Dibu Martínez. — Precisamos ter um pouco mais de coração, de coragem. E se fosse a Finalíssima? Ainda bem que não aconteceu, se tivéssemos jogado assim, a teríamos perdido — disparou o revoltado goleiro.

Sem citar companheiros, Dibu Martínez admitiu que houve muito desinteresse da seleção argentina no amistoso. Houve discussão no gramado após o gol da Mauritânia, com De Paul esbravejando bastante com o time. Sobrou até para Messi, que estava próximo.

— O desempenho foi fraco, nos faltou algo, não tivemos garra. Queríamos rivais de peso. Antes da última Copa do Mundo, encaramos a Itália e mostramos o que podíamos. Não sei se ainda estamos no Top 10 — declarou.