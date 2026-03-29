Gol de ex-Grêmio e dupla do Inter no banco: veja como foi a derrota da Colômbia para a França

Assim como Campaz (E), Mbappé também entrou em campo no segundo tempo. HANNAH FOSLIEN / ETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Colômbia tentou, mas não conseguiu superar a favorita França em amistoso nos EUA, neste domingo (29). Com um elenco amplamente superior, os franceses, que haviam derrotado o Brasil em seu jogo anterior, foram para cima, souberam aproveitar as oportunidades e venceram por 3 a 1, com dois gols de Doué e um de Thuram.

Já o gol colombiano foi marcado por um velho conhecido do Grêmio: Campaz, ex-meia do Tricolor, que saiu do banco e descontou para sua seleção. Quem não saiu da reserva foi a dupla de atacantes do Inter: assim como no jogo anterior, contra a Croácia, Borré e Carbonero assistiram à derrota de seu país do banco.

Como foi o jogo

A França assumiu o controle inicial, com posse de bola e circulação rápida no campo de ataque. Mesmo com uma equipe alternativa montada por Didier Deschamps, os europeus encontraram espaços com facilidade, especialmente pelos lados.

O primeiro gol saiu aos 29 minutos, quando Doué arriscou de fora da área, contou com desvio e enganou o goleiro. Antes do intervalo, saiu o segundo: em contra-ataque bem executado, Thuram subiu mais que a defesa e ampliou.

Na volta do intervalo, a Colômbia tentou adiantar suas linhas, mas acabou oferecendo ainda mais espaços. Aos 11 minutos, um erro na saída de bola foi fatal: a França recuperou, trabalhou rapidamente e encontrou Doué livre para marcar o terceiro.

A partir daí, os franceses reduziram o ritmo, enquanto os sul-americanos passaram a ter mais iniciativa, buscando ao menos diminuir o prejuízo.

A reação colombiana veio aos 31 minutos do segundo tempo. Após jogada construída pela direita, Campaz apareceu com liberdade na área e finalizou para marcar o gol de honra. O lance deu novo ânimo à equipe, que pressionou nos minutos finais, mas esbarrou na organização defensiva francesa e não conseguiu evitar a derrota.

Próximos jogos

O próximo jogo previsto da França será no dia 4 de junho, contra a Costa do Marfim. A estreia na Copa do Mundo será no dia 16 de junho, contra Senegal - em seu grupo ainda tem Noruega e Iraque ou Bolívia.