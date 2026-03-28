Gaúcho que vai de Fusca para a Copa do Mundo é barrado no meio do caminho; entenda

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Torcedor do Grêmio, Guilherme não conseguiu passar pela fronteira do Peru. Instagram / Reprodução

O sonho de um gaúcho de assistir à Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, cruzando o continente a bordo de um Fusca 1971, sofreu um imprevisto. O criador de conteúdo digital Guilherme Martin, de 33 anos, precisou interromper a viagem e retornar a Uruguaiana, no Oeste do Rio Grande do Sul, após ser barrado na fronteira entre Chile e Peru.

Depois de mais de 3 mil quilômetros rodados, ele foi impedido de entrar no Peru devido a um problema na documentação do motor do veículo.

— Eu tenho dois Fuscas em Porto Alegre, e o motor desse aqui tinha fundido. O motor do outro estava em totais condições, então instalei nesse. Quando eu apresentei o documento, a aduana do Peru disse que não era permitido entrar porque ele tem que ser exatamente igual: mesma placa, mesmo chassi, mesmo motor — afirma Guilherme.

Com a ajuda de amigos, que transportaram o motor original até Uruguaiana, Guilherme retornou à cidade gaúcha, onde permaneceu por quatro dias para trocar a peça e regularizar a situação. Ele já voltou à estrada, mas com o cronograma apertado.

Mesmo com a viagem retomada, um detalhe importante ainda está pendente: os ingressos para os jogos.

— Ou eu comprava os ingressos, ou viajava. Os dois não dava, porque é muito caro. Então, vamos com o Fusca lá tentar acompanhar a seleção e, se aparecer alguém e quiser abençoar com um ingresso para algum jogo, fico feliz.

A aventura de Guilherme, que viaja em um Fusca com as cores do Grêmio, remete à jornada de outro gaúcho. Em 2018, o fotógrafo Nauro Júnior viajou de fusca até a Rússia para a Copa. Ele, que é colorado, mandou um recado para o conterrâneo.

— Cara, boa sorte. Tu estás indo com o Fusca do Grêmio, mas tu estás indo representar todo o povo gaúcho. Eu, como colorado, quero que tu sejas muito feliz e que tu represente o nosso povo lá — desejou.

A expectativa pelo hexa é tão grande que Guilherme brinca com o que faria em caso de vitória do Brasil: