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Gasolina dispara e vira principal efeito da guerra no Irã para moradores de Boston: "Muito cara"

Moradores e até mesmo os jornais da cidade que recebe a Seleção Brasileira nesta quinta (26) pouco falam sobre as tensões no Oriente Médio, mas população local reclama do aumento dos preços nas últimas duas semanas

Rodrigo Oliveira

direto de Boston

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