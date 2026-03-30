"Ganha a Copa quem sofre menos gols e não quem marca mais", diz Ancelotti

Ancelotti destacou conexão entre o talento e a força defensiva. FRANCK FIFE / AFP

Na busca pelo hexa em 2026, a Seleção Brasileira está pronta para ser pragmática e, se necessário, abrir mão do "jogo bonito".

Foi o que indicou o técnico Carlo Ancelotti, quando perguntado sobre o tema por Zero Hora, nesta segunda-feira (30), na entrevista coletiva de véspera do jogo contra a Croácia, em Orlando, nos Estados Unidos.

— Eu estou convencido de que o Mundial ganha quem sofre menos gols, não quem marca mais. Teve equipes que ganharam sem marcar muitos gols em um ano. O time está pronto sim (para ser pragmático) — declarou o treinador.

Apesar de ressaltar a importância dos cuidados defensivos, o italiano rejeitou a alcunha de "retranqueiro".

— Não gosto que me chamem de defensivista, mas o trabalho defensivo é muito, muito importante para uma equipe — completou.

Estratégia que deu certo

Para sustentar a sua tese, Ancelotti relembrou a estratégia utilizada pelos antecessores Carlos Alberto Parreira e Luiz Felipe Scolari, campeões mundiais em 1994 e em 2002, respectivamente.

— Eu acho que os dois últimos Mundiais que o Brasil ganhou, ganhou por uma fantástica conexão entre o talento e o aspecto defensivo. Tanto é que Felipão, grande treinador, pôs três zagueiros na Copa de 2002. Já o Parreira armou uma equipe muito forte em 94, com duas linhas de quatro, para aproveitar o talento de Romário e Bebeto — relembrou.

Talento e defesa sólida

O técnico deixou claro que a sua versão da Seleção Brasileira na busca pelo hexa terá uma mistura entre talento e força defensiva.

— A história fala muito claro que o Brasil, para ganhar o Mundial, tem que ter talento, mas tem que defender bem. Não há outro caminho — finalizou.

Brasil e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (31), às 21h , no Estádio Camping World, em Orlando.