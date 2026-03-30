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"Ganha a Copa quem sofre menos gols e não quem marca mais", diz Ancelotti

Técnico da Seleção citou cuidados defensivos de Parreira e de Felipão nas últimas duas conquistas da Seleção

Rodrigo Oliveira

Direto de Orlando

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