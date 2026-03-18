Fifa divulga teaser da primeira música da Copa do Mundo 2026; relembre canções oficiais dos Mundiais

Menos de um ano após lançar "Waka Waka", a canção que embalou a Copa do Mundo 2010, na África do Sul, Shakira se apresentou na Fiergs, em Porto Alegre. Mauro Vieira / Agencia RBS

As músicas que embalam as edições da Copa do Mundo sempre chamam atenção do público, seja pela sua qualidade ou pela capacidade de grudar na mente das pessoas. "La Copa de La Vida", "Waka Waka" e "We Are One" são alguns dos sucessos feitos para o principal evento do futebol.

Uma das canções oficiais do Mundial de 2026 será lançada no dia 20 de março. Batizada de "Lighter", a faixa é uma parceria do rapper Jelly Roll com o artista Carín León.

Confira o teaser de Lighter

Relembre as músicas das Copas

Eles se juntarão a grandes nomes da história da música, como Plácido Domingo, Ricky Martin, Shakira, Jennifer Lopez, entre outros. Contudo, vale lembrar que nem todas as edições da Copa tiveram músicas reconhecidas pela Fifa, como nas edições de 1930 a 1958.

A primeira música oficial foi em 1962, no Mundial do Chile. Batizada de "El Rock del Mundial", a faixa do grupo Los Ramblers chamou atenção pelo instrumental. Desde então todas as edições tiveram pelo menos uma música, com exceção de 1986, no México.

1962 – Chile

"El Rock del Mundial" – Los Ramblers

A primeira canção oficial de uma Copa do Mundo celebra o clima festivo e otimista do Mundial de 1962. Com ritmo contagiante, tornou-se um símbolo musical do torneio e da identidade cultural chilena da época.

1966 – Inglaterra

"World Cup Willie" – Lonnie Donegan

Foi lançada como parte da estratégia de marketing do torneio e diretamente associada ao primeiro mascote oficial da história das Copas, o leão Willie.

Com estilo skiffle/pop britânico, a música refletiu o clima cultural da Inglaterra dos anos 1960 e ajudou a consolidar a tradição de hinos oficiais em Mundiais.

Apesar de ter tido desempenho modesto nas paradas, a canção tornou-se um símbolo do Mundial de 1966, acompanhando o enorme sucesso comercial e cultural do mascote Willie.

1970 – México

"Fútbol México 70" – Los Hermanos Zavala

Ela foi o hino oficial da Copa do Mundo de 1970 e marcou a história por ser o primeiro hino de um Mundial cantado em espanhol.

Com ritmo de marcha e influências do mariachi, a música ganhou projeção mundial graças à ampla difusão em rádios e à primeira Copa transmitida em cores para todo o mundo.

1974 – Alemanha Ocidental

"Fussball ist unser Leben" – interpretada pela seleção alemã

Gravada em 1973 pela seleção da Alemanha Ocidental, com os próprios jogadores cantando, tornou-se emblemática no Mundial onde os alemães foram os anfitriões.

Composta e produzida por Jack White, a canção segue o estilo Schlager, exaltando o orgulho nacional e a ideia de que “o futebol rege o mundo”

1978 – Argentina

"Mundial 78" – Ennio Morricone

A canção marcou a primeira vez que um Mundial teve uma banda sonora oficial composta por um músico de renome internacional, o italiano Ennio Morricone.

Com linguagem sinfônica e cinematográfica, a obra não tem letra e reflete o estilo épico característico do gênio italiano, sendo usada em cerimônias, transmissões televisivas e materiais institucionais do torneio.

1982 – Espanha

"Mundial 82" – Plácido Domingo

A música tem estilo de pasodoble espanhol, com letra de Alfredo Garrido e música de José Torregrosa, destacando o orgulho nacional e o clima festivo do torneio.

Lançada em 1982 pela Polydor, foi amplamente usada em cerimônias e transmissões oficiais, tornando-se um marco por unir futebol e música lírica em um hino mundialista

1986 – México

"Hot, hot, hot" – Arrow

O ritmo de soca/calypso é típico do Caribe. A canção foi lançada originalmente em 1983 e já era um grande sucesso internacional e combinou perfeitamente com o clima festivo e o calor mexicano da Copa.

1990 – Itália

"Un'estate italiana" – Edoardo Bennato & Gianna Nannini

Composta por Giorgio Moroder e interpretada por Edoardo Bennato e Gianna Nannini, combinou pop rock com uma atmosfera épica.

Lançada no fim de 1989, tornou‑se um enorme sucesso comercial — o single mais vendido da Itália em 1990 — e permanece até hoje como um dos hinos de Copa mais icônicos e lembrados

1994 – Estados Unidos

"Gloryland" – Daryl Hall & Sounds of Blackness

Interpretada por Daryl Hall, em parceria com o grupo gospel Sounds of Blackness, a música mistura pop, R&B e gospel.

Lançada em 1994, foi apresentada na cerimônia de abertura e amplamente usada nas transmissões oficiais.

1998 – França

"La Copa de la Vida" – Ricky Martin

A canção marcou um ponto de virada na história dos hinos das Copas.

Interpretada por Ricky Martin, a música mistura pop latino com ritmos de samba, foi escrita a pedido da Fifa e traz refrões multilíngues (“olé”, “allez”) pensados para mobilizar torcidas do mundo todo.

Lançada em 1998, tornou‑se um fenômeno global, alcançando o topo das paradas em dezenas de países e sendo frequentemente citada como o hino de Copa mais icônico de todos os tempos, além de impulsionar a explosão mundial da música latina no fim dos anos 1990.

2002 – Coreia do Sul/Japão

"Boom" – Anastacia

Interpretada por Anastacia, a música foi coescrita e produzida por Glen Ballard e apresenta um som pop rock energético.

Lançada em 2002, integrou o álbum oficial da Fifa e teve boa repercussão internacional. Anos depois, foi eleita pela MTV Itália como a canção de Copa favorita do público

2006 – Alemanha

"The Time of Our Lives" – Il Divo feat. Toni Braxton

Mais solene e épica do que os hinos dançantes das Copas anteriores, foi interpretada pelo quarteto Il Divo, em parceria com a cantora norte‑americana Toni Braxton.

Combinando pop operístico com elementos de música clássica e pop contemporâneo, foi lançada em 2006 e apresentada ao vivo na cerimônia de abertura, em Munique.

2010 – África do Sul

"Waka Waka (This Time for Africa)" – Shakira feat. Freshlyground

Lançada em 2010, a canção tornou‑se um fenômeno global, liderando paradas em dezenas de países, quebrando recordes de streaming e sendo amplamente reconhecida como um dos hinos de Copa mais icônicos e populares da história.

2014 – Brasil

"We Are One (Ole Ola)" – Pitbull feat. Jennifer Lopez & Claudia Leitte

A música mistura pop latino, dance‑pop e elementos de samba‑reggae. Anunciada oficialmente em janeiro de 2014 e lançada em abril do mesmo ano, a canção foi apresentada ao vivo na cerimônia de abertura, em São Paulo, e alcançou bom desempenho comercial em diversos países.

2018 – Rússia

"Live It Up" – Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi

A faixa mistura reggaeton, pop e elementos eletrônicos, com produção de Diplo e colaboradores.

Lançada em maio de 2018, a música foi apresentada ao vivo na cerimônia de encerramento, em Moscou, antes da final entre França e Croácia.

2022 – Catar

"Hayya Hayya (Better Together)" – Trinidad Cardona, Davido & AISHA

A música marcou uma mudança importante no modelo musical do torneio: em vez de um único hino, a Fifa lançou um álbum com várias músicas oficiais, sendo esta a primeira faixa divulgada do projeto.

Ela mistura pop, R&B, reggae e elementos africanos, enquanto o título traz a palavra árabe “hayya”, que significa “vamos!”.

Lançada em 1º de abril de 2022, a faixa foi apresentada inicialmente durante eventos promocionais da Copa e acompanhou o torneio ao longo de sua realização.