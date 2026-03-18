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Fifa divulga teaser da primeira música da Copa do Mundo 2026; relembre canções oficiais dos Mundiais

Trilha inteira da competição será lançada no dia 20 de março

João Rosa

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Alex Torrealba

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