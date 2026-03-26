Fifa anuncia data da última fase da venda de ingressos para a Copa de 2026 

Brasil estreia na Copa de 2026 no MetLife Stadium, em Nova Jersey. CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A quarta e última etapa oficial de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 abrirá na quarta-feira (1º), às 12h (horário de Brasília), conforme a Fifa anunciou. As entradas serão disponibilizadas para o público geral, após a definição das últimas seleções classificadas.

Na última fase, os ingressos serão vendidos por ordem de chegada, conforme disponibilidade. Os torcedores poderão consultar, em tempo real, as partidas e categorias disponíveis, selecionar assentos específicos e concluir a compra diretamente no site oficial.

Quem adquiriu ingressos em etapas anteriores poderá visualizar os lugares designados a partir de 1º de abril, por meio da conta no site da Fifa.

Os interessados nas entradas poderão acessar regularmente a plataforma oficial, pois os ingressos podem voltar a ficar disponíveis ao longo do período.

O Mercado Oficial de Revenda será reaberto na quinta-feira (2), permitindo que torcedores elegíveis comercializem ingressos de forma segura dentro do sistema autorizado. A operação estará sujeita às legislações locais.

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Segundo a Fifa, a demanda por ingressos segue elevada. Foram registradas mais de 500 milhões de solicitações durante a fase de sorteio, com mais de um milhão de ingressos vendidos até o dia 27 de fevereiro.