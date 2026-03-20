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Federação iraniana fala em boicote aos EUA e tenta levar jogos da Copa para o México

Dirigente diz que país manterá participação no Mundial de 2026 e negocia com a Fifa para atuar fora do território norte-americano

Zero Hora

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