Federação iraniana fala em boicote aos EUA e tenta levar jogos da Copa para o México

O Irã foi uma das primeiras seleções asiáticas a garantir vaga no torneio de 2026. AFP / AFP

A participação da seleção do Irã na Copa do Mundo 2026 segue cercada de incertezas. Em meio ao conflito com os Estados Unidos, o presidente da federação iraniana de futebol, Mehdi Taj, afirmou que o país pretende manter um boicote ao território norte-americano, sem abrir mão da disputa do Mundial.

— A seleção nacional está realizando um período de treinamento na Turquia, e também jogaremos duas partidas amistosas lá. Vamos boicotar os Estados Unidos, mas não vamos boicotar a Copa do Mundo — disse o presidente da federação do Irã, Mehdi Taj.

Apesar da movimentação diplomática, a Fifa não sinalizou disposição para alterar o calendário ou as sedes já definidas. A entidade máxima do futebol reforçou que trabalha com a programação divulgada no fim de 2025 e mantém contato com todas as federações envolvidas.

O Irã está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Pelo cronograma atual, os três jogos da seleção iraniana na primeira fase aconteceriam em cidades norte-americanas, duas em Los Angeles e uma em Seattle.

Enquanto o impasse não é resolvido, a equipe segue em preparação fora do país. A seleção realiza treinamentos na Turquia e tem amistosos programados no local, como parte do planejamento para o Mundial.

A tensão política ganhou novos capítulos após declarações de autoridades dos Estados Unidos sobre questões de segurança envolvendo a delegação iraniana. Em resposta, dirigentes do país asiático reforçaram que ninguém pode impedir a seleção de disputar a Copa do Mundo.

Classificado antecipadamente, o Irã foi uma das primeiras seleções asiáticas a garantir vaga no torneio de 2026. A definição sobre onde a equipe irá atuar, no entanto, segue dependendo de negociações com a Fifa e da evolução do cenário diplomático internacional.