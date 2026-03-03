Fala, colunista: você levaria Neymar para a Copa do Mundo? Se não, quem no lugar?

Desde que deixou o PSG, em agosto de 2023, Neymar jogou 38 partidas e marcou 14 gols. Raul Baretta / Santos/Divulgação

Entre todas as dúvidas sobre a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026, a maior delas diz respeito a Neymar. O camisa 10 do Santos viveu altos e baixos desde o Mundial do Catar, em 2022, e sua condição física é um ponto de atenção.

Desde que deixou o PSG, em agosto de 2023, Neymar jogou 38 partidas e marcou 14 gols. Nesse meio-tempo, passou períodos afastado por problemas musculares, como ruptura dos ligamentos cruzados e lesões na coxa. No final de 2025, passou por uma operação no joelho para tratar de uma lesão no menisco. Isso deixou o atacante de fora dos primeiros jogos do Santos na atual temporada.

Ainda assim, muitos acreditam que a presença de Neymar na Copa é incontestável por sua qualidade técnica, dribles e capacidade de finalização. A expectativa é de que uma das maiores revelações da história do futebol brasileiro seja o fator diferencial da Seleção.

A decisão final é do técnico Carlo Ancelotti, que fará a convocação no dia 19 de maio. Até lá, convidamos os colunistas de Zero Hora para responder se eles levariam Neymar para a Copa — e, se não, quem colocariam no lugar. Confira as respostas abaixo.

Diogo Olivier

Sim. Eu o chamaria para uma sala fechada, ele e o pai. Faria uma proposta. Topa nos ajudar mesmo sabendo que talvez não seja titular? Quem sabe alguns minutos, pegando o adversário cansado? Trinta, 45 minutos. Topa, sem resmungar? Não se trata diferentes como iguais. Neymar é diferente mesmo abaixo do que já foi. Sua mera presença já impacta o adversário. Nessas condições, estando em condições físicas, eu o levaria de olhos fechados. Pode decidir em um lance, mas para essa chance existir ele tem de estar lá. Ah, e tem de combinar com Neymar Pai para ficar bem longe da concentração, sem regalias. Quem sai lista? Richarlison. Martinelli. Lucas Paquetá. Dá para escolher. Mas ainda levaria Neymar.

Luciano Périco

Se Neymar estiver em condições físicas e completamente focado para estar na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti não pode abrir mão do jogador do Santos. Não gosto do comportamento de Neymar fora de campo, muitas vezes mais preocupado em ser notícia do mundo e das celebridades. Mas é inegável, que ele é diferenciado dentro de campo e pode ser o diferencial da Seleção Brasileira.

Maurício Saraiva

Eu levaria Neymar para a Copa, não sem antes uma conversa muito transparente com ele. Ancelotti tem este tamanho; pode propor ao jogador um aproveitamento que não lhe garante titularidade e sim protagonismo. Não tenho nenhuma certeza de que possa atuar 90 minutos, mas acredito que Neymar pode ser letal atuando por determinado tempo. Neymar seria estratégico pela sua qualidade. Eu o levaria.

Pedro Ernesto Denardin

Sim, eu levaria o Neymar. Ele pode se recuperar ao longo da Copa do Mundo, serão 45 dias aproximadamente. Ele já está se recuperando, está jogando no Santos. Ainda, claro, muito abaixo do nível do Neymar. Mas ter um jogador desse, nem que seja para entrar nos últimos 20, 30 minutos, no mínimo intimida o adversário pelo nome, pelo cartaz, por tudo que ele já fez no futebol. Então pode ter certeza: eu levaria. Ele vai para a Copa do Mundo, o Ancelotti vai levar ele a menos que ele esteja lesionado, que eu espero que não aconteça. Se tiver condição física boa, vai. Vai treinar, ficar junto com o grupo e se não conseguir jogar 90 minutos, entra no segundo tempo e faz a sua colaboração.