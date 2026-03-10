Ex-jogador do Grêmio se lesiona e deve ficar de fora da Copa do Mundo

Vanderson foi titular nos dois primeiros jogos de Ancelotti no comando da Seleção. Vitor Silva / CBF

Chamado em três das quatro convocações de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, Vanderson deve ficar de fora da Copa do Mundo. O ex-jogador do Grêmio, atualmente no Monaco, terá de passar por cirurgia na coxa esquerda devido a uma lesão muscular sofrida na última sexta-feira (6), diante do PSG.

A previsão inicial é de que o lateral-direito fique até três meses sem atuar, o que praticamente encerra o sonho do jogador de defender o Brasil na próxima Copa do Mundo.

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A lista dos jogadores que representarão o Brasil na Copa do Mundo será anunciada por Ancelotti no dia 19 de maio, daqui dois meses. O atleta de 24 anos tentará acelerar a recuperação para ter chances de ser chamado para o Mundial.

Devido a lesões, Vanderson já havia sido cortado de duas das três convocações de Ancelotti e ficado fora da última, em novembro de 2025. O lateral foi titular nas duas primeiras partidas do treinador italiano à frente da Seleção.

Companheiro de Vanderson no Monaco e também ex-jogador do Grêmio, o lateral-esquerdo Caio Henrique também se machucou no jogo contra o PSG, mas tem retorno previsto para abril.

Próximos compromissos

Para os amistosos contra França e Croácia, no fim deste mês, o Brasil não poderá contar também com Éder Militão, titular da lateral direita nos últimos jogos. Ele também está machucado e deve voltar a jogar no mês que vem.