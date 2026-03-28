Danilo atuou nas duas últimas Copas do Mundo. Rafael Ribeiro/CBF / Rafael Ribeiro/CBF

Em atividade realizada neste sábado (28) em Orlando, o técnico Carlo Ancelotti começou a montar a equipe que entrará em campo no amistoso de terça-feira (31) contra a Croácia às 21h (horário de Brasília).

O italiano dividiu os jogadores em dois setores: defensivo e ofensivo. Na defesa, a primeira linha tinha Danilo, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos, com Casemiro e Andrey Santos de volantes.

Na segunda linha, que seriam os reservas, ficaram Ibañez de lateral-direito, Marquinhos, Vitor Reis e Kaiki Bruno, com Fabinho e Danilo Santos, do Botafogo, abrindo o meio-campo.

Marquinhos à disposição

O capitão do PSG voltou a treinar com bola depois de ser desfalque na última quinta-feira (26), contra a França por dores no quadril.

No entanto, a tendência é que o zagueiro seja preservado e comece a partida entre os reservas, com a manutenção de Bremer, da Juventus autor do gol contra os franceses, e Léo Pereira, do Flamengo, na dupla de zaga.

Ancelotti tem mais dois treinamentos antes de definir a escalação da equipe para o jogo contra a Croácia, na terça-feira (31). Vini Jr. não treinou com o grupo e realizou tratamento na academia. Ele é dúvida para a partida.

Além de Wesley, a seleção também perdeu Raphinha, cortado com problema muscular após o jogo contra a França, mas ganhou a presença do estreante Vitor Reis, zagueiro do Girona. Ele foi convocado para substituir o lesionado Gabriel Magalhães, do Arsenal, na defesa.

O amistoso contra a Croácia é o último compromisso da Seleção antes da convocação final dos jogadores que irão disputar a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá.

Tabela da Copa do Mundo