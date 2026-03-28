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Velho conhecido
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Em treino, Ancelotti indica quem substituirá Wesley na lateral direita da Seleção Brasileira

Lateral e zagueiro do Flamengo deve atuar na terça-feira contra a Croácia; Vini Jr. é dúvida e Marquinhos pode voltar

Zero Hora

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