Eliminatórias da Europa: onde assistir aos confrontos pelas últimas vagas para a Copa

Seleção italiana entra em campo contra a Irlanda do Norte. Reprodução / @Azzurri / X

As últimas vagas, das 16 destinadas à Europa, para a Copa do Mundo de 2026 serão definidas na data Fifa de março. São 16 seleções na disputa, mas apenas quatro seguirão para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

A repescagem europeia tem um regulamento diferente dos demais continentes. São 12 países que terminaram na segunda colocação dos seus grupos nas Eliminatórias, mais quatro vindas da Liga das Nações.

As equipes na disputa foram divididas em quatro caminhos, com quatro seleções em cada, e as vagas serão definidas entre elas. Em cada chave, o time mais bem ranqueado enfrenta um adversário de menor ranking, enquanto os outros dois duelam.

Na quinta-feira (26) serão disputadas as semifinais em jogo único. Quem vencer avança para a decisão, na próxima terça-feira (31), que definirá o campeão de cada caminho e, por consequência, quem ficará com cada uma das vagas.

Caminho 1

Itália x Irlanda do Norte - 16h45min - ESPN e Disney+

País de Gales x Bósnia - 16h45min - Sportv

Caminho 2

Ucrânia x Suécia - 16h45min - Sportv

Polônia x Albânia - 16h45min - Disney+

Caminho 3

Turquia x Romênia - 14h - Sportv

Eslováquia x Kosovo - 16h45 min - Disney+

Caminho 4