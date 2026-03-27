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Declarações contraditórias e impasse diplomático: como está a situação do Irã para a Copa 2026

Federação iraniana pede que seus jogos sejam disputados no México, mas Fifa rejeita ideia e decide esperar novos desdobramentos do conflito no Oriente Médio

Rodrigo Oliveira

direto de Washington

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