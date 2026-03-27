Declarações contraditórias e impasse diplomático: como está a situação do Irã para a Copa 2026

Casa Branca deu declarações contraditórias ao longo dos últimos meses. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

As declarações contraditórias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e dos líderes do Irã tornam a participação da seleção iraniana na Copa do Mundo 2026 uma incógnita, em meio à guerra travada no Oriente Médio desde o dia 28 de fevereiro.

O fato de os jogos da equipe persa na fase de grupos estarem previstos para Los Angeles e Seattle, no oeste norte-americano, transfere o impasse da esfera esportiva para o campo diplomático.

A Federação Iraniana de Futebol pediu à Fifa que as suas partidas sejam transferidas para o México - um dos outros países-sede do Mundial ao lado do Canadá - algo que por ora não foi aceito pela entidade.

— Os jogadores do Irã estão reunidos na Turquia para dois amistosos (contra Nigéria e Costa Rica). A ultima informação que recebi dos meus atletas é de que a seleção iraniana não está boicotando a Copa do Mundo e sim a participação nos Estados Unidos — relatou a Zero Hora o técnico gaúcho Osmar Loss, comandante do Persepolis, maior clube do Irã, que tem seis jogadores convocados para os jogos do Irã na Turquia.

Segundo o treinador, no entanto, a Fifa não se mostra aberta neste momento à mudança.

— A primeira informação da Fifa é de que não há alteração (de sede). E o Irã ainda não se posicionou — completou Loss.

Jornalistas esportivos norte-americanos ouvidos por Zero Hora não acreditam que a seleção iraniana vá enfrentar qualquer hostilidade do povo local, caso decida disputar a Copa nos Estados Unidos, mesmo em meio a uma guerra.

— Acredito que todos aqui desejam o melhor para o povo iraniano e para seus atletas. Os Estados Unidos já receberam seleções e atletas de diversos países em grandes eventos esportivos. Questões entre governos não costumam afetar as competições _ o jornalista Brian Sciaretta, repórter do site especializado American Soccer Now e correspondente de futebol do The New York Times..

A visão é compartilhada pelo jornalista especializado em futebol Zach Lowy, do site RG.org.

— Observo que as pessoas aqui demonstram simpatia pelos iranianos. Acredito que, nas cidades-sede, o ambiente geral seria de apoio e acolhimento aos atletas do Irã _ avalia o jornalista Zach Lowy, do site RG.org.

Declarações contraditórias

O impasse envolvendo a participação do Irã na Copa, porém, é marcado por declarações contraditórias dos dois lados.

Em 4 de março, por exemplo, seis dias após o início dos bombardeios, Trump disse em entrevista ao jornal norte-americano Politico não estar preocupado com a participação do Irã na Copa:

— Eu realmente não me importo — declarou.

No dia 10 de março, entretanto, após um encontro com Trump no Salão Oval da Casa Branca, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que o presidente norte-americano apoia a presença do Irã na Copa do Mundo e lhe deu garantias de que a delegação iraniana será bem-vinda aos Estados Unidos.

— Falamos sobre a situação atual no Irã e o fato de que a seleção iraniana está classificada para disputar a Copa do Mundo de 2026. Durante as conversas, o presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos _ declarou Infantino à época, através das rede sociais da entidade máxima do futebol mundial.

No dia seguinte, contudo, já após duas semanas de bombardeios norte-americanos sobre o Irã, o Ministro do Esporte iraniano, Ahmad Donyamali, foi taxativo ao descartar a participação na Copa do Mundo.

— Considerando que esse governo corrupto assassinou nosso líder, não temos sob nenhuma circunstância condições de participar da Copa do Mundo. Nossos meninos não estariam seguros. Não existem condições para a nossa participação na Copa — declarou à época ã TV estatal do país.

Já no dia 12 de março, dois dias após o encontro com Infantino, o presidente Donald Trump publicou uma declaração dúbia na sua conta na rede Truth Social.

“A seleção nacional de futebol do Irã é bem-vinda à Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado que eles estejam lá, pela própria vida e segurança.”, disse o líder norte-americano, sem explicar a que tipo de insegurança os atletas iranianos estariam submetidos.

Cinco dias depois, a declaração de Trump foi respondida pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei

— Quando alertas vindos do mais alto nível são emitidos sobre o ambiente inseguro para jogadores iranianos, isso indica que o país-sede aparentemente não tem capacidade e habilidade para fornecer segurança a um evento esportivo tão importante — declarou.

Momentos depois, porém, o presidente da Federação Iraniana de Futebol, Mehdi Taj, adotou outro tom e sugeriu que os jogos do Irã sejam transferidos para o México.

— Quando Trump afirmou explicitamente que não pode garantir a segurança da seleção iraniana, certamente não viajaremos para os Estados Unidos. Estamos negociando com a FIFA para realizar as partidas do Irã na Copa do Mundo no México — disse.

Dias depois, o dirigente esportivo iraniano foi mais claro.

— Vamos boicotar a América, mas não vamos boicotar a Copa do Mundo — completou.

A sugestão iraniana de jogar no México, entretanto, enfrenta dois obstáculos importantes.

O principal é a Fifa, que é contra alterar a tabela de última hora, especialmente por conta de questões logísticas.

Mas, além disso, mesmo se o Irã, dono da melhor campanha das eliminatórias asiáticas, jogar a fase de grupos no México e conquistar a classificação, terá que inevitavelmente jogar a fase seguinte nos Estados Unidos, conforme prevê a tabela já divulgada.

“A FIFA está em contato regular com todas as associações-membro participantes, incluindo o Irã, para discutir o planejamento da Copa do Mundo. A FIFA espera que todas as seleções participantes compitam conforme o calendário de partidas anunciado em 6 de dezembro de 2025.", divulgou em nota na semana passada a entidade máxima do futebol mundial.

Se nada mudar, caberá à Fifa convencer tanto o Irã a jogar nos Estados Unidos quanto a Donald Trump garantir a segurança da delegação iraniana em solo norte-americano.

Caso contrário, não há no regulamento da Copa do Mundo nenhuma regra que defina qual seleção substituiria os iranianos no Mundial.