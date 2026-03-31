De país contestado a possível estreante em Copa: Kosovo tem contra a Turquia o maior jogo de sua história

A federação passou a recrutar jogadores formados fora, principalmente na Alemanha e na Suíça. JOE KLAMAR / AFP

O Kosovo está a 90 minutos de disputar sua primeira Copa do Mundo. Se vencer a Turquia pela final da repescagem europeia, nesta terça-feira (31), garante vaga no Grupo D e coroa uma ascensão tão rápida quanto improvável para um país que só passou a existir no futebol internacional em 2016, após filiação à Fifa.

Comandada pelo técnico Franco Foda, a seleção reflete a própria história do país: jovem e em construção. Independente da Sérvia desde 2008, Kosovo ainda busca consolidação no cenário global, e o futebol virou um dos principais símbolos dessa afirmação.

Sua independência foi reconhecida por boa parte da comunidade internacional, mas ainda hoje é contestada por alguns e motivo de tensões diplomáticas.

Dentro de campo, o salto veio quando a federação passou a recrutar jogadores formados fora, principalmente na Alemanha e na Suíça, elevando o nível técnico de uma equipe que, no início, mal pontuava nas eliminatórias. Hoje, já competitiva, chega embalada após eliminar a Eslováquia em um 4 a 3 fora de casa.

O vencedor do playoff desta terça-feira (31) integrará o Grupo D da Copa do Mundo, com estreia contra a Austrália, em Vancouver, no dia 13 de junho. Em seguida, enfrentará o Paraguai, em San Francisco, no dia 19, e os coanfitriões Estados Unidos, em Los Angeles, seis dias depois.