Copa do Mundo

Novidade na Seleção
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De olho na Croácia, Ancelotti esboça Seleção com zagueiro gaúcho como novidade na lateral

Natural de Canela, Ibañez treinou neste domingo (29) para substituir Wesley, cortado por lesão

Rodrigo Oliveira

De Orlando

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