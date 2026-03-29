De olho na Croácia, Ancelotti esboça Seleção com zagueiro gaúcho como novidade na lateral

Ancelotti testa time com novidades para enfrentar a Croácia. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

Carlo Ancelotti cogita recorrer a um gaúcho para suprir a escassez de laterais na Seleção Brasileira. De olho na partida desta terça (31), contra a Croácia, o zagueiro Ibañez, 27 anos, foi testado no flanco direito no treino deste domingo (29), em Orlando.

Conforme o time esboçado na parte fechada da atividade realizada no complexo esportivo da ESPN, o gaúcho de Canela treinou na vaga de Wesley, cortado por lesão após a derrota por 2 a 1 para a França, na quinta (26), em Boston.

Ibañez já havia atuado nesta função no segundo tempo do amistoso com os franceses, justamente após a lesão do lateral do Flamengo.

O setor, aliás, é um dos que mais sofre com desfalques diante das lesões de Éder Militão, que ficou fora desta convocação, e de Vanderson, que está inclusive fora da Copa do Mundo.

Ibañez é opção para a vaga de Wesley. RAFAEL RIBEIRO / CBF

O restante do time também deve ter alterações para o confronto com a Croácia. Na vaga de Raphinha, suspenso, o escolhido foi Luiz Henrique, destaque no segundo tempo diante dos franceses.

E, ao menos na parte inicial, o volante Danilo e o atacante João Pedro substituíram Andrey Santos e Gabriel Martinelli, respectivamente.

Poupado do treino de sábado (28), Vinícius Júnior treinou normalmente. Já o zagueiro Marquinhos, recuperado de dores no quadril, está liberado, mas deve ser preservado do jogo contra a Croácia.

Com base no treino deste domingo, o provável time do Brasil deve ter: Ederson; Ibañez, Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha e Vini Júnior; João Pedro.