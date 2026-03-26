"De joelhos", Mbappé comparado a Ronaldo e "Brasil apático": como a imprensa internacional repercutiu a derrota brasileira

O amistoso entre Brasil e França atraiu olhares do mundo inteiro, principalmente por se tratar de duas seleções de tradição. Restando menos de dois meses para a Copa do Mundo, os franceses venceram os comandados de Ancelotti por 2 a 1.
Na imprensa internacional, a seleção francesa foi valorizada e Mbappé foi o mais elogiado. Na capa do jornal espanhol Marca, a manchete diz: "França de Mbappé coloca Brasil de joelhos".
No As, também da Espanha, a comparação se dá entre o craque francês e Vinícius Júnior, já que ambos defendem a camisa do Real Madrid. A manchete diz que Mbappé “petrificou” o craque brasileiro. O jornal ainda comparou o gol do camisa 10 da França ao de Ronaldo Fenômeno.