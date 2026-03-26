Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na derrota para a França

O Brasil perdeu para a França, por 2 a 1, em Boston, nos Estados Unidos, no penúltimo compromisso antes da convocação para a Copa do Mundo.

Os franceses saíram na frente no placar com Mbappé, enquanto Ekitiké ampliou no segundo tempo. Já o zagueiro Bremer descontou para o time comandado por Carlo Ancelotti.

Agora, o próximo compromisso será contra a Croácia, na terça-feira (31).

Veja as notas dos jogadores do Brasil

Ederson

Com os pés, passe temerário atrás de passe temerário. Com as mãos não fez nada de destaque. Nota 5

Wesley

Voltou à lateral direita (é ala-esquerdo na Roma). Sofreu com o toque de bola dos franceses. Nota 5,5

Bremer

Teve mais destaque do que seu companheiro de zaga, tanto na defesa quanto no ataque. Além do gol, teve outra chance para marcar. Nota 6

Léo Pereira

Sequer aparece na foto do primeiro gol, originado de um erro. Não está no nível de uma Copa do Mundo. Perdeu pontos na disputa. Nota 5

Douglas Santos

Se for titular na Copa, será uma das fragilidades da seleção. Um futebol tímido para os grandes palcos. Nota 5,5

Casemiro

Embora tenha errado no gol francês, foi um dos melhores jogadores do time. Abusou de lançamentos e ditou o pouco ritmo que o Brasil teve. Nota 6,5

Andrey Santos

Precisará mostrar um pouco mais na Copa. Tonteou com o toque de bola francês. Nota 5,5

Raphinha

Perdeu a principal chance do Brasil no primeiro tempo. Cometeu muitos erros e teve pouca vitória pessoal. Pouco lembrou o jogador do Barcelona. Nota 5

Gabriel Martinelli

É um jogador de complemento ofensivo. Teve uma boa chance no segundo tempo, mas chutou na zaga. Nota 6

Matheus Cunha

Não se impôs diante da defesa francesa. Nota 6

Vinicius Junior

Nem sombra do atacante do Real Madrid. Mais errou do que acertou. Nota 5,5

Luiz Henrique

Entrou para relocar a Seleção no jogo. Foi o atacante de maior sucesso ofensivo. Atuação para garantir vaga na convocação final. Nota 7

João Pedro

Entrou sem mexer no panorama ofensivo do Brasil. Nota 6

Ibañez

Mias uma vez deve perder a vaga na Copa para Bremer. Pouco acrescentou no seu tempo em campo. Nota 6

Danilo

Aproveitou seus cerca de 20 minutos. Mostrou intensidade e participou do lance do gol. Ganhou pontos. Nota 6,5

Igor Thiago

Precisa que a bola chegue nele. Batalhou para criar espaço para os companheiros. Nota 6

Gabriel Sara

Entrou no final. Sem nota.