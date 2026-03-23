Com dores no joelho, zagueiro é cortado de amistosos da Seleção Brasileira

Gabriel Magalhães sentiu dores após o jogo contra o Manchester City. Mauro PIMENTEL / AFP

O técnico Carlo Ancelotti perdeu mais um jogador para os amistosos contra França e Croácia. Nesta segunda-feira (23), poucas horas após anunciar o corte do lateral-esquerdo Alex Sandro, a CBF anunciou que o zagueiro Gabriel Magalhães também está fora dos jogos.

"O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, está fora dos amistosos contra França e Croácia. Após o jogo nesse domingo (22) contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa, o atleta se queixou de dores no joelho direito. Exames de imagem constataram que Gabriel Magalhães não está apto para as partidas desta Data Fifa", informou a CBF.

Diferentemente de Alex Sandro e do goleiro Alisson, cortado anteriormente, o zagueiro não será substituído pelo fato de Ancelotti ter chamado dois defensores a mais quando anunciou a convocação para os amistosos.

Desta maneira, o comandante italiano contará com cinco nomes para o setor: Bremer, Danilo (atua também como lateral-direito), Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos.

Série de desfalques

Carlo Ancelotti não contará com Alisson, Eder Militão, Gabriel Magalhães, Caio Henrique, Bruno Guimarães e Estêvão, além de Rodrygo, que está fora do Mundial.

Os únicos titulares previstos para a Copa do Mundo que atuarão diante de França e Croácia são Marquinhos, Casemiro, Raphinha e Vini Júnior.