Copa do Mundo

Hipótese emergencial
Notícia

Copa do Mundo fora da América do Norte? O que diz o regulamento da Fifa, a chance do Brasil e o que houve em 1986

O que se sabe sobre uma possível mudança de sede às vésperas da maior edição de todos os tempos

João Rosa

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